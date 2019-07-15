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"Страшно страждаю": популярна в РФ актриса розповіла про свою смертельну хворобу

25.6т Читати матеріал російською

Популярна російська актриса Марія Куликова спростувала інформацію про свою важку хворобу, через яку вона, за повідомленнями ЗМІ, кинула сина і перестала виходити на зв'язок у соціальних мережах.

Актриса заявила, що ніякої смертельної хвороби у неї немає. Про це Куликова розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Страшно страждаю": популярна в РФ актриса розповіла про свою смертельну хворобу

Joinfo

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Приводом для звернення до шанувальників послужили недавні чутки про смертельне захворювання 41-річної актриси. Видання зазначали, що Куликова віддала свого восьмирічного сина Івана на виховання батькові — актору Денису Матросову, а сама звернулася в клініку, щоб пройти курс лікування.

Як розповіла Марія, новину про власну хворобу вона дізналася від брата.

"Мені брат надіслав жахливі посилання з Інтернету, як я страшно хворію, страждаю. Зникла з соцмереж — мабуть, це вважається першою ознакою якогось жахливого захворювання", — зазначила Куликова.

Сама артистка знаходиться на зйомках в Києві і прекрасно себе почуває.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода, яка живе в Росії, спростовує інформацію про те, що влаштувала скандал на музичному фестивалі "Білі ночі" в Санкт-Петербурзі.

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