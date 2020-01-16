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16 січня • оновлено в 09:41
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"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику

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Російська співачка Поліна Гагаріна викликала бурхливі обговорення, опублікувавши новий знімок у купальнику.

Фотографією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Поліна Гагаріна

Поліна Гагаріна

Instagram @ gagara1987

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"Дуже апетитно": Тодоренко вразила мережу відвертими фото в купальнику

Так, на фото Гагаріна сфотографована в повний зріст в спокусливому купальнику. У кадрі артистка демонструє свою струнку фігуру.

Однак шанувальники, побачивши знімок, розкритикували Поліну через надмірну худобу. На думку фанатів, співачці потрібно набрати кілька зайвих кілограмів.

"Страшно дивитися", "Зовсім схудла", "Поліна, хочеться вас нагодувати", "Жах, звісно!", "Хто знімав? Жах", писали підписники.

"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику
"Страшно дивитися!" Російська співачка засвітила сідниці в бікіні і нарвалася на критику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Поліна Гагаріна вразила мережу пікантним знімком. На ньому вона позувала у відвертому купальнику оранжевого кольору.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Поліна Гагаріна
Місце
Росія
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