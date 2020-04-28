"Стою по пояс гола": Полякова приголомшила дивним курйозом під час концерту

Українська співачка Оля Полякова розповіла про незручний випадок під час одного з концертів.

Так, подробицями зірка поділилася в прямому ефірі Instagram, який вона провела з телеведучою Лесею Нікітюк. За словами Полякової, одного разу перед самим виступом їй захотілося в туалет. Однак співачка не стала йти в "брудну вбиральню" і відразу вирушила на сцену. Через деякий час вона зрозуміла, що не зможе довго терпіти, вийшла до своїх помічниць, і ті принести їй відро. Справляти нужду Олі довелося прямо за шторкою, де вона переодягалася (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Оля Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

"Я пам'ятаю, була дивовижна ситуація. Бувають такі зали – л*йно таке. Там облізлі зали, немає нормальних туалетів. Я в той смердючий не захотіла йти, і думаю – вийду на сцену, адреналін візьме, ти вже ні про що не думаєш, перетерплю... І десь на 6-й пісні я розумію, що якщо зараз не сходжу в туалет – то просто впісяюсь. А у мене ж постійні перевдягання, гримерок немає – шторка натягнута. Там усі ходять, усе видно. І тут я говорю своїм дівчаткам, що більше не можу. Вони принесли відро. І тут я роблю свої справи, зверху з мене ліфчик знімають, щоб передягнути, тут якийсь чоловік іде повз мене. Я стою по пояс гола і пісяю. Ти розумієш жах цієї ситуації?" – розповіла Полякова.

Оля Полякова та Леся Нікітюк Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" висміяв співачку Олю Полякову за те, що вона вирішила на карантині заробляти на відеопривітаннях.

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