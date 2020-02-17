"Стояла на колінах": Пугачова не пускала Галкіна на гастролі через коронавірус

Російська співачка Алла Пугачова зізналася, що не хотіла відпускати свого чоловіка Максима Галкіна на гастролі до Австралії та Нової Зеландії через коронавірус.
Про це примадонна розповіла в передачі "Ти не повіриш!" на каналі НТВ.
Алла Пугачова і Максим Галкін
vokrug.tv
Так, журналісти поцікавилися у Пугачової, чи не страшно їй було відпускати чоловіка. На що артистка зізналася, що не хотіла, щоб Галкін їхав:
"Я боялася. Я стояла на колінах, не пускала його: "Ні, не треба туди їхати".
Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми
Instagram @maxgalkinru
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова заявила, що колись наставила роги своєму колишньому чоловікові Філіпу Кіркорову.
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