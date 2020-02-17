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17 лютого • оновлено в 14:47
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"Стояла на колінах": Пугачова не пускала Галкіна на гастролі через коронавірус

1.6т
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Російська співачка Алла Пугачова зізналася, що не хотіла відпускати свого чоловіка Максима Галкіна на гастролі до Австралії та Нової Зеландії через коронавірус.

Про це примадонна розповіла в передачі "Ти не повіриш!" на каналі НТВ.

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

vokrug.tv

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Так, журналісти поцікавилися у Пугачової, чи не страшно їй було відпускати чоловіка. На що артистка зізналася, що не хотіла, щоб Галкін їхав:

"Я боялася. Я стояла на колінах, не пускала його: "Ні, не треба туди їхати".

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова заявила, що колись наставила роги своєму колишньому чоловікові Філіпу Кіркорову.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Максим Галкін
Місце
Росія
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