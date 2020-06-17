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Стильно чи вульгарно? Лєра Кудрявцева в прозорій блузці піддалася критиці в мережі. Фото

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3,7 т.
Стильно чи вульгарно? Лєра Кудрявцева в прозорій блузці піддалася критиці в мережі. Фото

Популярну російську телеведучу Лєру Кудрявцеву розкритикували в мережі через неоднозначний зовнішній вигляд.

У себе в Instagram 49-річна зірка опублікувала фотографію в прозорій блузці з рюшами й довгій спідниці.

Instagram Лєри Кудрявцевої

Instagram Лєри Кудрявцевої

Фоловери розділилися на два фронти. Одним сподобався вигляд артистки, інші повністю розкритикували його.

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А як, на вашу думку, виглядає зірка у цьому вбранні?

Як писав OBOZREVATEL раніше, російська телеведуча Лєра Кудрявцева показала груди після видалення імплантів

Лера Кудрявцева
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