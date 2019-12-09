"Стільки сексу!" Напівгола Кароль схвилювала мережу пікантним фото

Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників черговим пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала в чорних штанах з високою посадкою і відвертому бюстгальтері, продемонструвавши пишні груди. Свій образ Кароль доповнила піджаком оверсайз, який одягла на одну руку.

Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії Фото: instagram/tina_karol

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила пишні груди Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль у відвертому боді Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль повністю гола Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль показала "п'яту точку" Фото: instagram/tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль засвітила пишні груди Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль потішила шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в мінісукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!