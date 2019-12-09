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9 грудня • оновлено в 10:13
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"Стільки сексу!" Напівгола Кароль схвилювала мережу пікантним фото

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Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників черговим пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала в чорних штанах з високою посадкою і відвертому бюстгальтері, продемонструвавши пишні груди. Свій образ Кароль доповнила піджаком оверсайз, який одягла на одну руку.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Фото: instagram/tina_karol

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони засипали її компліментами.

"Стільки сексу!" Напівгола Кароль схвилювала мережу пікантним фото
"Стільки сексу!" Напівгола Кароль схвилювала мережу пікантним фото
"Стільки сексу!" Напівгола Кароль схвилювала мережу пікантним фото
"Стільки сексу!" Напівгола Кароль схвилювала мережу пікантним фото
"Стільки сексу!" Напівгола Кароль схвилювала мережу пікантним фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль у відвертому боді

Тіна Кароль у відвертому боді

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль повністю гола

Тіна Кароль повністю гола

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль показала "п'яту точку"

Тіна Кароль показала "п'яту точку"

Фото: instagram/tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль

Спокуслива Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль потішила шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в мінісукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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