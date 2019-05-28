ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

191Читати матеріал російською

Екс-учасниця групи "ВІА Гра", російська співачка і телеведуча Тетяна Котова завела мережу пляжним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику тілесного кольору, продемонструвавши свою "п'яту точку".

"Все частіше стикаюся в Instagram з дуже відфотошопленими фото, ідеальним тілом або з максимальною природністю і бодіпозитивом. Багато людей кидаються з крайності в крайність, і в підсумку залишаєшся на якомусь одному березі. А як ви вважаєте? Краще дивитися на красу, а не на проблеми з ожирінням або краще показувати природність, складки і піднімати прапор за бодіпозитив?", — прокоментувала свою публікацію Котова.

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Тетяна Котова

Фото з Instagram

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Тетяна Котова в бікіні

Фото з Instagram

Новини
"Більше фотошопу, товстушко!" Тодоренко розбурхала мережу своїм тілом у бікіні

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки. Вони засипали її компліментами.

"Боже мій, яке красиве жіноче тіло", "Яка ти шикарна, ось прям всього в міру. Така фігура апетитна — все ідеально", "Приголомшлива фігура, Танюша", "Спокуслива", "Вогонь", "Яка попа шикарна", "Стільки сексу", — написали люди.

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото
"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото
"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото
"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото
"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото
"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото
"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото
"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото
"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тетяни Котової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Тетяна Котова повністю оголилася

Фото з Instagram

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Тетяна Котова спокусливо позує на камеру

Фото з Instagram

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Тетяна Котова в купальнику

Фото з Instagram

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Тетяна Котова продемонструвала пишні груди

Фото з Instagram

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Спокуслива Тетяна Котова

Фото з Instagram

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Тетяна Котова засвітила груди

Фото з Instagram

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Тетяна Котова в сексуальній білизні

Фото з Instagram

"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Тетяна Котова оголила груди

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс- "ВІА Гра" і володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Тетяна Котова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Брагина Светлана
Брагина Светлана
Мoя блaгодаpноcть всeм тeм, ктo покaзaл мнe пpeкpaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁9evk3jh Пpoстo прoйдя опрoс пoлучила пoчти полугодовyю зaрплaтy)) Пользуйтecь, пoка есть вoзможнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки