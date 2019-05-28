"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Екс-учасниця групи "ВІА Гра", російська співачка і телеведуча Тетяна Котова завела мережу пляжним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику тілесного кольору, продемонструвавши свою "п'яту точку".

"Все частіше стикаюся в Instagram з дуже відфотошопленими фото, ідеальним тілом або з максимальною природністю і бодіпозитивом. Багато людей кидаються з крайності в крайність, і в підсумку залишаєшся на якомусь одному березі. А як ви вважаєте? Краще дивитися на красу, а не на проблеми з ожирінням або краще показувати природність, складки і піднімати прапор за бодіпозитив?", — прокоментувала свою публікацію Котова.

Тетяна Котова Фото з Instagram

Тетяна Котова в бікіні Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки. Вони засипали її компліментами.

"Боже мій, яке красиве жіноче тіло", "Яка ти шикарна, ось прям всього в міру. Така фігура апетитна — все ідеально", "Приголомшлива фігура, Танюша", "Спокуслива", "Вогонь", "Яка попа шикарна", "Стільки сексу", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тетяни Котової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Тетяна Котова повністю оголилася Фото з Instagram

Тетяна Котова спокусливо позує на камеру Фото з Instagram

Тетяна Котова в купальнику Фото з Instagram

Тетяна Котова продемонструвала пишні груди Фото з Instagram

Спокуслива Тетяна Котова Фото з Instagram

Тетяна Котова засвітила груди Фото з Instagram

Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Тетяна Котова в сексуальній білизні Фото з Instagram

Тетяна Котова оголила груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс- "ВІА Гра" і володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.

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