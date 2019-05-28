"Стільки сексу!" Екс- "ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Екс-учасниця групи "ВІА Гра", російська співачка і телеведуча Тетяна Котова завела мережу пляжним фото.
Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику тілесного кольору, продемонструвавши свою "п'яту точку".
"Все частіше стикаюся в Instagram з дуже відфотошопленими фото, ідеальним тілом або з максимальною природністю і бодіпозитивом. Багато людей кидаються з крайності в крайність, і в підсумку залишаєшся на якомусь одному березі. А як ви вважаєте? Краще дивитися на красу, а не на проблеми з ожирінням або краще показувати природність, складки і піднімати прапор за бодіпозитив?", — прокоментувала свою публікацію Котова.
Тетяна Котова
Фото з Instagram
Тетяна Котова в бікіні
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки. Вони засипали її компліментами.
"Боже мій, яке красиве жіноче тіло", "Яка ти шикарна, ось прям всього в міру. Така фігура апетитна — все ідеально", "Приголомшлива фігура, Танюша", "Спокуслива", "Вогонь", "Яка попа шикарна", "Стільки сексу", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тетяни Котової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Тетяна Котова повністю оголилася
Фото з Instagram
Тетяна Котова спокусливо позує на камеру
Фото з Instagram
Тетяна Котова в купальнику
Фото з Instagram
Тетяна Котова продемонструвала пишні груди
Фото з Instagram
Спокуслива Тетяна Котова
Фото з Instagram
Тетяна Котова засвітила груди
Фото з Instagram
Тетяна Котова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Тетяна Котова в сексуальній білизні
Фото з Instagram
Тетяна Котова оголила груди
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс- "ВІА Гра" і володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.