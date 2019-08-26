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"Стільки років обману!" Меладзе вперше показав позашлюбного сина

4.7т Читати матеріал російською

Співак Валерій Меладзе вперше показав 15-річного позашлюбного сина, якого багато років приховував від офіційної сім'ї.

Хлопця звати Костянтин. Знімок Меладзе розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Стільки років обману!" Меладзе вперше показав позашлюбного сина
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"Поруч зі мною людина, яка не любить шоу-бізнес, не ходить на концерти. Шумним заходам віддає перевагу науку, техніку, спорт. І все ж він моє продовження! Мій син!" – написав Меладзе.

Користувачі мережі відреагували на знімок по різному.

"Не бачу ніякої схожості! Явно не ваш, до музики не тягне", "А я не буду співати дифірамби. Я дуже любила творчість Валерія, поки він не зрадив свою сім'ю", "Респект хлопцю, таких зараз одиниці", "Ось це гідний спадкоємець", "Стільки років обману, стільки років на дві сім'ї", - пишуть в мережі.

"Стільки років обману!" Меладзе вперше показав позашлюбного сина
"Стільки років обману!" Меладзе вперше показав позашлюбного сина
"Стільки років обману!" Меладзе вперше показав позашлюбного сина
"Стільки років обману!" Меладзе вперше показав позашлюбного сина

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський співак Валерій Меладзе потрапив під шквал критики через кліп на пісню "Чого ти хочеш від мене". Шанувальники були розчаровані вмістом і наявністю аж надто молодих в порівнянні з артистом дівчат.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Валерій Меладзе
Місце
Росія
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