"Стільки років обману!" Меладзе вперше показав позашлюбного сина

Співак Валерій Меладзе вперше показав 15-річного позашлюбного сина, якого багато років приховував від офіційної сім'ї.

Хлопця звати Костянтин. Знімок Меладзе розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Поруч зі мною людина, яка не любить шоу-бізнес, не ходить на концерти. Шумним заходам віддає перевагу науку, техніку, спорт. І все ж він моє продовження! Мій син!" – написав Меладзе.

Користувачі мережі відреагували на знімок по різному.

"Не бачу ніякої схожості! Явно не ваш, до музики не тягне", "А я не буду співати дифірамби. Я дуже любила творчість Валерія, поки він не зрадив свою сім'ю", "Респект хлопцю, таких зараз одиниці", "Ось це гідний спадкоємець", "Стільки років обману, стільки років на дві сім'ї", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський співак Валерій Меладзе потрапив під шквал критики через кліп на пісню "Чого ти хочеш від мене". Шанувальники були розчаровані вмістом і наявністю аж надто молодих в порівнянні з артистом дівчат.

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