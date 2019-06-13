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"Стільки часу забрав!" Собчак і Богомолов вперше обговорили особисте життя на публіці

11.5тЧитати матеріал російською

Російський режисер Костянтин Богомолов вперше на публіці поговорив з журналісткою Ксенією Собчак про особисте життя.

Це було одне з питань в програмі "Обережно, Собчак!" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Богомолов вирішив не розкривати деталі, проте двозначно натякнув, що особистий час Собчак все ж займає. Зокрема, телеведуча заявила, що у неї останнє запитання до Богомолова.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Кадр з відео

"Ви стільки мого часу відняли. Я не можу все все своє життя витрачати на вас, вибачте", – сказала вона у відповідь на здивування режисера щодо завершення інтерв'ю.

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"Та ви вже його не все витратили. Залишок, цілком можливо", – ухильно і зі сміхом відповів Богомолов, додавши, що "не коментує особисте життя".

Богомолов посміявся про життя Собчак

Богомолов посміявся про життя Собчак

скріншот

Собчак вирішила не наполягати і не тиснути на режисера, просто подякувала за інтерв'ю і завершила зустріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія СобчакКостянтин Богомолов
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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