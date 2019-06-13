"Стільки часу забрав!" Собчак і Богомолов вперше обговорили особисте життя на публіці

Російський режисер Костянтин Богомолов вперше на публіці поговорив з журналісткою Ксенією Собчак про особисте життя.
Це було одне з питань в програмі "Обережно, Собчак!" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Богомолов вирішив не розкривати деталі, проте двозначно натякнув, що особистий час Собчак все ж займає. Зокрема, телеведуча заявила, що у неї останнє запитання до Богомолова.
Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак
Кадр з відео
"Ви стільки мого часу відняли. Я не можу все все своє життя витрачати на вас, вибачте", – сказала вона у відповідь на здивування режисера щодо завершення інтерв'ю.
"Та ви вже його не все витратили. Залишок, цілком можливо", – ухильно і зі сміхом відповів Богомолов, додавши, що "не коментує особисте життя".
Богомолов посміявся про життя Собчак
скріншот
Собчак вирішила не наполягати і не тиснути на режисера, просто подякувала за інтерв'ю і завершила зустріч.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В кінці 2018-го з'явилася інформація, що Собчак закрутила роман із Богомоловим.
21 січня її чоловік Максим Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, через що почався галас у пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
6 березня Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього екс-подружжя написало однакові тексти про те, що вони давно не живуть разом. Ксенія дала декілька інтерв'ю, в яких розповіла про чудові стосунки з Максимом.
На початку червня Богомолов похвалився новою посадою і написав послання "про любов" Собчак.
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