"Стільки часу забрав!" Собчак і Богомолов вперше обговорили особисте життя на публіці

Російський режисер Костянтин Богомолов вперше на публіці поговорив з журналісткою Ксенією Собчак про особисте життя.

Це було одне з питань в програмі "Обережно, Собчак!" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Богомолов вирішив не розкривати деталі, проте двозначно натякнув, що особистий час Собчак все ж займає. Зокрема, телеведуча заявила, що у неї останнє запитання до Богомолова.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак Кадр з відео

"Ви стільки мого часу відняли. Я не можу все все своє життя витрачати на вас, вибачте", – сказала вона у відповідь на здивування режисера щодо завершення інтерв'ю.

"Та ви вже його не все витратили. Залишок, цілком можливо", – ухильно і зі сміхом відповів Богомолов, додавши, що "не коментує особисте життя".

Богомолов посміявся про життя Собчак скріншот

Собчак вирішила не наполягати і не тиснути на режисера, просто подякувала за інтерв'ю і завершила зустріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку червня Богомолов похвалився новою посадою і написав послання "про любов" Собчак.

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