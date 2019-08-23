"Стільки болю в очах": соліст "Руки вверх" показав змужнілого сина

Соліст популярного російського гурту "Руки вверх" Сергій Жуков показав свого змужнілого сина. Так, артист зазначив, що хлопчик вже почав готуватися до початку навчального року.
Користувачі мережі заявили, що син музиканта дуже на нього схожий. Фото Жуков розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"Впізнаю Сергійка в дитинстві! Так схожий", "Сергію Євгеновичу, це просто ваша ксерокопія!", "Як же схожий на вас", "На тата дуже схожий, особливо очі", "Скільки болю в цих очах. Який красень зростає", — пишуть у мережі.
Зазначимо, що всього у Жукова четверо дітей: Олександра, яка народилася в 2001 році і живе в Чикаго, США, Ніка (народилася в 2008 році), Енджел (народився в 2010-му) і Мирон (народився в 2014-му).
_________________________________________________ Коли годинник проб'є 12, Я стрілок біг зупиню. Сьогодні стукне 18, Дівчинці, що я так люблю! Ти у мене зовсім велика, Навіщо так швидко ти ростеш? Як я люблю, як я сумую, Ти все потім це зрозумієш ... Прошу, ти мені пиши частіше, Дзвони, в будь-який час дня. Повір, це таке щастя почути: Папа, це я ... Удачу, щастя, натхнення, Всю ніжність і тепло дарую. І вітаю з Днем Народження, Маленьку, що я так люблю! ❤️❤️❤️ _________________________________________________ Сашенька, @ sasha.zhukova донечка, з днем народження! Новий світ, нові дороги, нові труднощі і море нових пригод вже чекає на тебе! А я завжди буду поруч і буду твоїм невидимим плащем, який вкриє тебе від усіх негараздів! Я люблю тебе! 🌹🌹Твой тато ... # сашажукова # сднемрожденія
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