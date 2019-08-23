"Стільки болю в очах": соліст "Руки вверх" показав змужнілого сина

Соліст популярного російського гурту "Руки вверх" Сергій Жуков показав свого змужнілого сина. Так, артист зазначив, що хлопчик вже почав готуватися до початку навчального року.

Користувачі мережі заявили, що син музиканта дуже на нього схожий. Фото Жуков розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Впізнаю Сергійка в дитинстві! Так схожий", "Сергію Євгеновичу, це просто ваша ксерокопія!", "Як же схожий на вас", "На тата дуже схожий, особливо очі", "Скільки болю в цих очах. Який красень зростає", — пишуть у мережі.

Зазначимо, що всього у Жукова четверо дітей: Олександра, яка народилася в 2001 році і живе в Чикаго, США, Ніка (народилася в 2008 році), Енджел (народився в 2010-му) і Мирон (народився в 2014-му).

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вперше з'явився на публіці разом зі своїм сином Кирилом. Так, ексшоумен прийшов з дитиною на зйомки проекту "Ліга сміху" в Одесі.

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