Російська стилістка-іміджмейкер Лариса Тіміряєва розкритикувала модне вбрання дружини російського гумориста Євгена Петросяна Тетяни Брухунової.

Зокрема, в коментарі виданню Teleprogramma.pro стилістка висловилася щодо нового фото Брухунової, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

На фотографії Тетяна позує в сукні-халаті з пір'ям. Свій образ дружина Петросяна доповнила сонцезахисними окулярами й капелюшком-таблеткою.

Втім, на думку стилістки, в такому вбранні Брухунова виглядає безглуздо:

"Образ модний, яскравий з елементами гламуру за рахунок пір'я, однак є одне але! Через якє вбрання не в'яжеться з жінкою. Персональний стиль Тетяни далекий від драми, і подібні дорослі аутфіти виглядають трохи безглуздо, як на дівчинці, яка одягла мамині речі, щоб здаватися старшою. Не рятують навіть окуляри. При цьому нашу героїню можна похвалити за туфельки з ремінцем, які, до речі, в тренді. І капелюшок у стилі ретро у вигляді таблетки. Але даний головний убір з іншої стилістики, більш класичної. Образ не її , та й не склався. Сукня-халат і аксесуари з різних історій".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кохана Євгена Петросяна Тетяна Брухунова народила йому дитину. Хлопчик з'явився на світ в одному з медичних центрів Дубая.