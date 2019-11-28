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29 листопада • оновлено в 10:53
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"Стилістка молодець!" Соколова викликала ажіотаж величезними грудьми

15.2т
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Українська журналістка Яніна Соколова показала, які сукні їй приносить на ефіри її стилістка.

Вона опублікувала відповідне відео на своїй сторінці в Instagram, розповівши, як із вбрання випадає "нутро", а Олена змушена підшивати тканину (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Олена – вона класна. Але коли вона входить в азарт, вона приносить сукні, які не те, що грудну клітину (здавлюють), але й все моє нутро і навіть більше", – сказала журналістка.

Яніна Соколова розповіла про відверті сукні

Яніна Соколова розповіла про відверті сукні

instagram / vecherssokolovoy

У коментарях похвалили стилістку Соколової та порадили платити жінці премію за шкідливі умови.

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"Оленко, добра тобі за такий підбір сукні", "Оленка молодець, та й Яніну Бог не обійшов", "Олені виділіть премію та молоко за шкідливі умови праці", "Не дозволяйте шити на собі, хоча б нитку в рота візьміть, така прикмета. Говорила бабка, так розум зашивають", "Яніно, ви наша головна зброя проти російської пропаганди. Так би мовити, "грудьми на амбразуру", – написали в коментарях.

Яніна Соколова розповіла про відверті сукні

Яніна Соколова розповіла про відверті сукні

instagram / vecherssokolovoy

Яніна Соколова

Яніна Соколова

instagram / vecherssokolovoy

Яніна Соколова - великі груди в маленькій сукні

Яніна Соколова - великі груди в маленькій сукні

скріншот

"Стилістка молодець!" Соколова викликала ажіотаж величезними грудьми
"Стилістка молодець!" Соколова викликала ажіотаж величезними грудьми
"Стилістка молодець!" Соколова викликала ажіотаж величезними грудьми
"Стилістка молодець!" Соколова викликала ажіотаж величезними грудьми
"Стилістка молодець!" Соколова викликала ажіотаж величезними грудьми

А вам до душі сукні, які підбирає наша Олена для зйомок "Вечори"? 😉😏🙊🙈 Вже завтра свіжак, готуйтеся до мозкового штурму і гучній смеху😈 12:00 - YouTube 22:00 - FB! 🔴YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Ppeao3VptBg Щоб допомогти боротися з пропагандою, переходите по ссилке👇🙌 https://telegra.ph/Vata-dolzhna-goret-yarko-04-14 💳 Картою будь-якого банку України: https://send.monobank.com.ua/2ECRHYCXR 💳 Моно (₴) 🐈 5375414107318726 💳 Приват (₴): 5168755103184293

Публікація від Вечір з Яніною Соколовою (@vecherssokolovoy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом Соколова часто балує перед випусками шанувальників пікантними кадрами. Нещодавно вона одягалася в накидку з леопардовим принтом, оголивши пишні груди.

Також вона показала фотографії в сукні, що цього разу їй підшивала в районі грудей стилістка.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес видео фотографии фотосессія
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Коментарі
17
26
Смішно
17
Цікаво
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Сумно
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Ей бы ещё мозги кто нибудь приносил.
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1
0
,,,,, Владимир
,,,,, Владимир
Ермаков Николай, а зачем они ей? Она ж говорящая голова
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0
0
Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Красота то какая... Ляпота!
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0
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кому интересны дряблые сиськи свЯнины
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2
3
Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Кристина Стефанова, зависть хреновая черта. Твоя плоскодонка никого не интересует.
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0
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