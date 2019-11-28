"Стилістка молодець!" Соколова викликала ажіотаж величезними грудьми

Українська журналістка Яніна Соколова показала, які сукні їй приносить на ефіри її стилістка.

Вона опублікувала відповідне відео на своїй сторінці в Instagram, розповівши, як із вбрання випадає "нутро", а Олена змушена підшивати тканину (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Олена – вона класна. Але коли вона входить в азарт, вона приносить сукні, які не те, що грудну клітину (здавлюють), але й все моє нутро і навіть більше", – сказала журналістка.

Яніна Соколова розповіла про відверті сукні instagram / vecherssokolovoy

У коментарях похвалили стилістку Соколової та порадили платити жінці премію за шкідливі умови.

"Оленко, добра тобі за такий підбір сукні", "Оленка молодець, та й Яніну Бог не обійшов", "Олені виділіть премію та молоко за шкідливі умови праці", "Не дозволяйте шити на собі, хоча б нитку в рота візьміть, така прикмета. Говорила бабка, так розум зашивають", "Яніно, ви наша головна зброя проти російської пропаганди. Так би мовити, "грудьми на амбразуру", – написали в коментарях.

Яніна Соколова розповіла про відверті сукні instagram / vecherssokolovoy

Яніна Соколова instagram / vecherssokolovoy

Яніна Соколова - великі груди в маленькій сукні скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом Соколова часто балує перед випусками шанувальників пікантними кадрами. Нещодавно вона одягалася в накидку з леопардовим принтом, оголивши пишні груди.

Також вона показала фотографії в сукні, що цього разу їй підшивала в районі грудей стилістка.

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