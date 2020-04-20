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20 квітня • оновлено в 16:43
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"Стерильно від благодаті!" Охлобистін потрапив у скандал через відвідування церкви після коронавірусу у дочки

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Скандальний російський актор Іван Охлобистін відвідав церкву на Великдень, незважаючи на те, що в Росії оголошено карантин, а у його дочки недавно діагностували коронавірус.

Так, 19 квітня в Москві пройшла закрита святкова служба в одній з церков. Серед численних парафіян був помічений Іван Охлобистін, незважаючи на те, що він і члени його сім'ї могли бути носіями COVID-19. Пізніше сам Охлобистін виправдався за вчинок на особистій сторінці в соціальній мережі Вконтакте.

Іван Охлобистін в церкві

Іван Охлобистін в церкві

LiveJournal @diak_kuraev

Потрапити на "таємну службу" можна було тільки за спецперепустками. Охлобистіна в церкві зняли на камеру, після того, як актор зауважив, що його знімає дівчина на телефон – він спробував вихопити його і накричав на неї (дивіться відео в кінці новини).

Вчинок Охлобистіна викликав бурхливу реакцію в мережі. Зокрема, телеведуча і світська левиця Альона Водонаєва відзначила, що вона "звіріє" від подібних вчинків.

"І як тут не чортихнутися? Ось я сиджу вдома безвилазно вже 38 днів, тому що не хочу піддавати ризику свою сім'ю і оточуючих людей. Я не бачу своїх батьків, тому що ми всі дотримуємося самоізоляції! І коли обласканий народом актор-священик Іван Охлобистін приходить з усією своєю великою родиною на територію, що охороняється поліцією пасхальну службу в храмі Софії Премудрості Божої в самому центрі Москви – я звірію! " – вибухнула гнівом Альона на особистій сторінці в Instagram.

Хотілося написати сьогодні щось душевне про те, як в цьому році пройшла Пасха в ізоляції. Адже це так не звично, як і багато зараз. Великдень - завжди була сімейним святом, в цей день ми звикли відвідувати родичів і друзів з великодніми гостинцями. Ну і звичайно багато хто ходить в храм на святкову службу. Здавалося б, і одне і інше виключено в умовах зростаючої епідемії коронавируса в Росії. Але немає. І як тут не чортихнутися? Ось я сиджу вдома безвилазно вже 38 днів, тому що не хочу піддавати ризику свою сім'ю і оточуючих людей. Сьогодні я не побачу своїх батьків, тому що ми всі дотримуємося самоізоляцію! (Мам, я так за тобою сумую 💔) Сидіти вдома - це єдине, що зараз врятує нас від американського сценарію. І коли через місяць самоізоляції, я читаю як обласканий народом актор-священик Іван Охлобистін приходить з усією своєю великою родиною на територію, що охороняється поліцією пасхальну службу в храмі Софії Премудрості Божої в самому центрі Москви я звірів. Про цей захід дуже докладно пише видання База: "На парковці у внутрішньому дворі стояли кілька машин представницького класу, наприклад, чийсь" Порше ". Всього на службу зібралися близько 50-60 чоловік". Я не можу знайти пристойних слів, щоб описати, що я про це думаю. Чому через цих людей я повинна сидіти на карантині ще чорт зна скільки !? Адже саме через таких безвідповідальності людей як Охлобистін, кількість заражених весь час зростає. Два тижні минуло з тих пір, як в родині Івана був виявлений коронавірус. І навіть цього мало, щоб до людини нарешті дійшло, що треба сидіти вдома. Я просто в шоці! Він ще сміє наближатися до журналістів і грубити їм. В Метро - черги, Охлобистін ходить у храмах разом з іншими обраними парафіянами, а ми з вами чекаємо кінця карантину, який відтягується з кожним новим косяком нашої влади. Те пропуску нормально не зробили, то своїм придворним блазням не пояснили, що означає слово самоізоляція. Тфу, як же огидно! (Відео в каруселі) # Охлобистін # Великдень # Самоізоляція # Карантин

Публікація від Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Сам Охлобистін пояснив свій вчинок і вказав, що усвідомлює всю небезпеку відвідування церкви в період пандемії коронавірусу, однак віра є для нього ключовою складовою життя. А церкви, на його думку, "стерильні від благодаті".

"Сходив в храм на Великдень – не догодив. Чого тільки не написали, як тільки не прокляли. Чому? Загадка! Порушень ніяких не було. Папери були в порядку. Я 25 років ходжу в цей храм на Великдень... Даремно закрили храми. Згадайте Символ Віри – вірую в Соборну, Апостольську Церкву. Тобто: наявність прихожан обов'язкова. Одних священнослужителів недостатньо. Стерильно звичайно, але боюся, що не тільки від коронавірусу, але і від благодаті. Зрозуміло, що небезпечно, але навіщо жити, якщо немає заради чого можна померти? " – висловився Іван.

У дочки - коронавірус: Охлобистін оскандалився через відвідування церкви

Скріншот зі сторінки Охлобистіна в "Вконтакте"

Співробітниця церкви Софії Премудрості Божої також прокоментувала ситуацію.

"До чого претензії? Тому що в храмі з'явився отець Іоанн Охлобистін? З нього сан не зняли, ми його відносимо до священства, хоча він не співробітник нашого приходу. Він часто відвідував наш храм, коли був священником. Його тут знали, тому, напевно, і прийшов ", - зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Охлобистін і Олена Водонаєва публічно поскандалили. Водонаєва порівняла одіозного актора-священика з "типовим бидлом" за те, що він обізвав її повією.

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Автор
Єва Романова
Тема
Коронавірус
Особа
Іван Охлобистін
Місце
Росія
Тег
карантин
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