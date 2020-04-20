Скандальний російський актор Іван Охлобистін відвідав церкву на Великдень, незважаючи на те, що в Росії оголошено карантин, а у його дочки недавно діагностували коронавірус.

Так, 19 квітня в Москві пройшла закрита святкова служба в одній з церков. Серед численних парафіян був помічений Іван Охлобистін, незважаючи на те, що він і члени його сім'ї могли бути носіями COVID-19. Пізніше сам Охлобистін виправдався за вчинок на особистій сторінці в соціальній мережі Вконтакте.

Іван Охлобистін в церкві LiveJournal @diak_kuraev

Потрапити на "таємну службу" можна було тільки за спецперепустками. Охлобистіна в церкві зняли на камеру, після того, як актор зауважив, що його знімає дівчина на телефон – він спробував вихопити його і накричав на неї (дивіться відео в кінці новини).

Вчинок Охлобистіна викликав бурхливу реакцію в мережі. Зокрема, телеведуча і світська левиця Альона Водонаєва відзначила, що вона "звіріє" від подібних вчинків.

"І як тут не чортихнутися? Ось я сиджу вдома безвилазно вже 38 днів, тому що не хочу піддавати ризику свою сім'ю і оточуючих людей. Я не бачу своїх батьків, тому що ми всі дотримуємося самоізоляції! І коли обласканий народом актор-священик Іван Охлобистін приходить з усією своєю великою родиною на територію, що охороняється поліцією пасхальну службу в храмі Софії Премудрості Божої в самому центрі Москви – я звірію! " – вибухнула гнівом Альона на особистій сторінці в Instagram.

Сам Охлобистін пояснив свій вчинок і вказав, що усвідомлює всю небезпеку відвідування церкви в період пандемії коронавірусу, однак віра є для нього ключовою складовою життя. А церкви, на його думку, "стерильні від благодаті".

"Сходив в храм на Великдень – не догодив. Чого тільки не написали, як тільки не прокляли. Чому? Загадка! Порушень ніяких не було. Папери були в порядку. Я 25 років ходжу в цей храм на Великдень... Даремно закрили храми. Згадайте Символ Віри – вірую в Соборну, Апостольську Церкву. Тобто: наявність прихожан обов'язкова. Одних священнослужителів недостатньо. Стерильно звичайно, але боюся, що не тільки від коронавірусу, але і від благодаті. Зрозуміло, що небезпечно, але навіщо жити, якщо немає заради чого можна померти? " – висловився Іван.

Скріншот зі сторінки Охлобистіна в "Вконтакте"

Співробітниця церкви Софії Премудрості Божої також прокоментувала ситуацію.

"До чого претензії? Тому що в храмі з'явився отець Іоанн Охлобистін? З нього сан не зняли, ми його відносимо до священства, хоча він не співробітник нашого приходу. Він часто відвідував наш храм, коли був священником. Його тут знали, тому, напевно, і прийшов ", - зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Охлобистін і Олена Водонаєва публічно поскандалили. Водонаєва порівняла одіозного актора-священика з "типовим бидлом" за те, що він обізвав її повією.

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