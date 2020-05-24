Степаненко вколола Петросяна за роман з 31-річною Брухуновою
Російська артистка Олена Степаненко висловилася про роман свого колишнього чоловіка, 74-річного гумориста Євгена Петросяна, з молодою помічницею, 31-річною Тетяною Брухуновою.
Про це знаменитість сказала під час нового випуску свого шоу "Ще не вечір" на телеканалі "Росія 1".
Зокрема, під час розмови з танцюристом Миколою Цискарідзе Степаненко заговорила про зради. Актриса поцікавилася, чому багато чоловіків зраджують. На що Цискарідзе відповів, що таке буває у юності та через недосвідченість, а ще після 40 років.
У відповідь Степаненко заявила:
"А вже після 74 років як чоловіків тягне до марамойок!"
Незважаючи на те, що імен актриса не називала, глядачі зрозуміли, що Степаненко мала на увазі саме Петросяна й Брухунову.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що молода дружина Євгена Петросяна Тетяна Брухунова відповіла на критику в мережі, зачепивши ексдружину артиста Олену Степаненко.