Степаненко розповіла про істерики Петросяна після розлучення

Анна Міхно люди 08:55, 30.04.2020 Оновлено: 08:57, 30.04.2020

Російська артистка Олена Степаненко поділилася подробицями шлюборозлучного процесу з коміком Євгенієм Петросяном.

Так, як передає Sobesednik.ru, в ефірі своєї програми "Ще не вечір" жінка зізналася, що під час розподілу майна у колишнього чоловіка трапилася істерика.

Олена Степаненко
vokrug.tv

"Запропонував: "Ділимо порівну. Ось це – мені, це – тобі!" Я погодилася: "Добре – напиши, що і кому". Написав. Я кажу: "Прекрасно, тільки давай переставимо це прізвище туди, а інше – сюди!" Як пішов крик! Як? Що? Чому? Тоді я вирішила, що буде все порівну. Наш суд – найкращий в світі",розповіла Степаненко, додавши, що Петросян вів себе не по-чоловічому і довго приховував нову кохану.

Олена Степаненко та Євгеній Петросян
starhit.ru

"Чоловіки, будь ласка, якщо у вас щось закінчується, якщо ви втратили стосунки, прийдіть і скажіть своїй дружині: "Дорога, так вийшло!" Справжній чоловік розуміє, що треба прийти, взяти портфель і піти", – додала Степаненко.

Олена Степаненко
russia.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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