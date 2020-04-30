Степаненко розповіла про істерики Петросяна після розлучення
Російська артистка Олена Степаненко поділилася подробицями шлюборозлучного процесу з коміком Євгенієм Петросяном.
Так, як передає Sobesednik.ru, в ефірі своєї програми "Ще не вечір" жінка зізналася, що під час розподілу майна у колишнього чоловіка трапилася істерика.
"Запропонував: "Ділимо порівну. Ось це – мені, це – тобі!" Я погодилася: "Добре – напиши, що і кому". Написав. Я кажу: "Прекрасно, тільки давай переставимо це прізвище туди, а інше – сюди!" Як пішов крик! Як? Що? Чому? Тоді я вирішила, що буде все порівну. Наш суд – найкращий в світі", – розповіла Степаненко, додавши, що Петросян вів себе не по-чоловічому і довго приховував нову кохану.
"Чоловіки, будь ласка, якщо у вас щось закінчується, якщо ви втратили стосунки, прийдіть і скажіть своїй дружині: "Дорога, так вийшло!" Справжній чоловік розуміє, що треба прийти, взяти портфель і піти", – додала Степаненко.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні 2018 року з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада 2018 року суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня 2019 року росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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