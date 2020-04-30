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30 квітня • оновлено в 09:09
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Степаненко розповіла про істерики Петросяна після розлучення

1.7т
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Російська артистка Олена Степаненко поділилася подробицями шлюборозлучного процесу з коміком Євгенієм Петросяном.

Так, як передає Sobesednik.ru, в ефірі своєї програми "Ще не вечір" жінка зізналася, що під час розподілу майна у колишнього чоловіка трапилася істерика.

Олена Степаненко

Олена Степаненко

vokrug.tv

"Запропонував: "Ділимо порівну. Ось це – мені, це – тобі!" Я погодилася: "Добре – напиши, що і кому". Написав. Я кажу: "Прекрасно, тільки давай переставимо це прізвище туди, а інше – сюди!" Як пішов крик! Як? Що? Чому? Тоді я вирішила, що буде все порівну. Наш суд – найкращий в світі",розповіла Степаненко, додавши, що Петросян вів себе не по-чоловічому і довго приховував нову кохану.

Олена Степаненко та Євгеній Петросян

Олена Степаненко та Євгеній Петросян

starhit.ru

"Чоловіки, будь ласка, якщо у вас щось закінчується, якщо ви втратили стосунки, прийдіть і скажіть своїй дружині: "Дорога, так вийшло!" Справжній чоловік розуміє, що треба прийти, взяти портфель і піти", – додала Степаненко.

Олена Степаненко

Олена Степаненко

russia.tv

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Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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