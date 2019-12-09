Степаненко різко відреагувала на весілля Петросяна з молодою коханкою

Російська гумористка Олена Степаненко прокоментувала новину про весілля колишнього чоловіка Євгена Петросяна з молодою коханкою Тетяною Брухуновою.

Так, видання Super вирішило зв'язатися зі Степаненко, щоб дізнатися про те, як вона ставиться до нового шлюбу Петросяна.

Олена Степаненко Вокруг ТВ

Як виявилося, Олена нічого не знала про весілля ексчоловіка.

"Я не в курсі. Якщо це таки правда, бажаю їм щастя!" – коротко відповіла Степаненко.

Євген Петросян і Олена Степаненко Cosmo.ru

Характерно, що Євген та Тетяна новину про своє одруження офіційно не коментують. Брухунова лише опублікувала вранці пост, в якому відповіла всім підписникам, які критикують її весілля з Петросяном.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова popcornnews

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!