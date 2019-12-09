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9 грудня • оновлено в 16:21
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Степаненко різко відреагувала на весілля Петросяна з молодою коханкою

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Російська гумористка Олена Степаненко прокоментувала новину про весілля колишнього чоловіка Євгена Петросяна з молодою коханкою Тетяною Брухуновою.

Так, видання Super вирішило зв'язатися зі Степаненко, щоб дізнатися про те, як вона ставиться до нового шлюбу Петросяна.

Олена Степаненко

Олена Степаненко

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"Кінця не видно цьому беззаконню!" Петросян поскаржився на колишню дружину

Як виявилося, Олена нічого не знала про весілля ексчоловіка.

"Я не в курсі. Якщо це таки правда, бажаю їм щастя!"коротко відповіла Степаненко.

Євген Петросян і Олена Степаненко

Євген Петросян і Олена Степаненко

Cosmo.ru

Характерно, що Євген та Тетяна новину про своє одруження офіційно не коментують. Брухунова лише опублікувала вранці пост, в якому відповіла всім підписникам, які критикують її весілля з Петросяном.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

popcornnews

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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