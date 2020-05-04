Степаненко різко помолодшала: скільки артистка витратила на пластичні операції

Анна Міхно люди 14:54, 4.05.2020

Пластичний хірург Мадіна Байрамукова розповіла про пластичні операції, які російська артистка Олена Степаненко зробила після розлучення з гумористом Євгеном Петросяном.

Так, у коментарі виданню Starhit, експерт розповіла, що своє перетворення Степаненко почала з сильного схуднення – актриса скинула 42 кг.

Олена Степаненко
vokrug.tv

Крім того, на думку Мадіни, Степаненко також зробила ряд пластичних операцій, загальна вартість яких склала близько мільйона рублів.

"Однозначно можна сказати, що Степаненко зробила блефаропластику: у неї відкрився погляд, зникла верхня повіка, яка нависала, зменшилася пастозність і набряклість в області нижньої повіки. Швидше за все, була проведена ліпосакція другого підборіддя. Можливо, одночасно з радіохвильовим ліфтингом мала місце платизмопластика – підтяжка шиї та нижньої частини обличчя", – вважає фахівець.

Олена Степаненко
kp.ru
Олена Степаненко й Ольга Бузова
Instagram @ buzova86
Олена Степаненко до розлучення з Євгеном Петросяном
utro.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінилася Олена Степаненко після розлучення з чоловіком і як вона виглядала в молодості.

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