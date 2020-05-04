Степаненко різко помолодшала: скільки артистка витратила на пластичні операції
Пластичний хірург Мадіна Байрамукова розповіла про пластичні операції, які російська артистка Олена Степаненко зробила після розлучення з гумористом Євгеном Петросяном.
Так, у коментарі виданню Starhit, експерт розповіла, що своє перетворення Степаненко почала з сильного схуднення – актриса скинула 42 кг.
Крім того, на думку Мадіни, Степаненко також зробила ряд пластичних операцій, загальна вартість яких склала близько мільйона рублів.
"Однозначно можна сказати, що Степаненко зробила блефаропластику: у неї відкрився погляд, зникла верхня повіка, яка нависала, зменшилася пастозність і набряклість в області нижньої повіки. Швидше за все, була проведена ліпосакція другого підборіддя. Можливо, одночасно з радіохвильовим ліфтингом мала місце платизмопластика – підтяжка шиї та нижньої частини обличчя", – вважає фахівець.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінилася Олена Степаненко після розлучення з чоловіком і як вона виглядала в молодості.