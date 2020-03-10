Степаненко публічно висміяла розлучення з Петросяном

Російська гумористка Олена Степаненко вперше зі сцени пожартувала про розлучення з Євгеном Петросяном.

Так, запис гумористичного концерту "Іронія весни" на каналі "Росія 1" був опублікований на YouTube-каналі.

Олена Степаненко КП

Під час свого виступу Степаненко згадала, як звернулася до Петросяна з проханням посварити її за те, що вона поїла після шостої вечора.

"Він каже: "Гори від сорому, чудовисько жирне!" При розлученні мені дісталася одна сковорідка, за допомогою якої я забрала все інше", – сказала зі сцени Степаненко.

Євген Петросян і Олена Степаненко sm-news.ru

Також гумористка посміялася і над причиною розлучення з чоловіком:

"Прийшла додому, а чоловік з коханкою. І очі у обох такі хитрющі. "Пішла на кухню: точно, весь компот випили!" Я ж думала, що він мене кинув, а подивилася на себе в дзеркало і думаю: "Ех! Втратив! Жінка – не спирт: розлучена слабкішою не стає".

Олена Степаненко cosmo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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