Головна Новини
10 березня • оновлено в 09:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Степаненко публічно висміяла розлучення з Петросяном

5.1т
Читати матеріал російською

Російська гумористка Олена Степаненко вперше зі сцени пожартувала про розлучення з Євгеном Петросяном.

Так, запис гумористичного концерту "Іронія весни" на каналі "Росія 1" був опублікований на YouTube-каналі.

Олена Степаненко

Олена Степаненко

КП

Під час свого виступу Степаненко згадала, як звернулася до Петросяна з проханням посварити її за те, що вона поїла після шостої вечора.

"Він каже: "Гори від сорому, чудовисько жирне!" При розлученні мені дісталася одна сковорідка, за допомогою якої я забрала все інше", – сказала зі сцени Степаненко.

Євген Петросян і Олена Степаненко

Євген Петросян і Олена Степаненко

sm-news.ru

Також гумористка посміялася і над причиною розлучення з чоловіком:

"Прийшла додому, а чоловік з коханкою. І очі у обох такі хитрющі. "Пішла на кухню: точно, весь компот випили!" Я ж думала, що він мене кинув, а подивилася на себе в дзеркало і думаю: "Ех! Втратив! Жінка – не спирт: розлучена слабкішою не стає".

Олена Степаненко

Олена Степаненко

cosmo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Давно надо было сбежать от этой коровы..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги