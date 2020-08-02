Степаненко про розлучення з Петросяном: це було великою несподіванкою

Юля Ухіна Люди 13:08, 2.08.2020 Оновлено: 13:10, 2.08.2020

Російська гумористка Олена Степаненко зізналася, що бажання її чоловіка Євгена Петросяна розлучитися застало її зненацька.

Так, за словами артистки, він оголосив їй про це о 12 годині ночі перед тим, як вона повинна була виїхати на тривалі гастролі по Сибіру. Про це Степаненко повідомила в ефірі власного шоу "Еще не вечер!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця)

"Це було великою несподіванкою. Це мені кажуть десь о 12 годині ночі, я встала попити та їду на гастролі тривалі по Сибіру. І мені говорять: "Ти знаєш, я хочу тобі сказати..." І ось це людина все говорить, і я так слухаю, кажу: "я зараз водички поп'ю, а завтра о п'ятій ранку я полечу. Я над цим подумаю", – згадала вона.

Степаненко розповіла, як Петросян оголосив їй про розлучення (фото – sensum-club.pro)

Степаненко також зазначила, що була шокована тим, що відбувається, однак навіть це не змогло змусити її розплакатися. Зараз вона впевнена – все сталося так, як повинно було, і це на краще.

Нагадаємо, що Петросян прожив у шлюбі зі Степаненко понад 30 років. А через рік після розлучення знову одружився, але вже з молодою коханою Тетяною Брухуновою. За інформацією ЗМІ недавно пара стала батьками хлопчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Вагнерівці могли готувати окупацію Білорусі, – генерал Ягун

Розстріл евакуаційної групи на Донбасі: з'явилася нова версія подій. Відео

У поїзді Маріуполь-Київ побили й намагалися зґвалтувати жінку: підозрюваного заарештовано. Відео 18+

Кравчук заявив про необхідність залучення США до переговорів щодо Донбасу

Партія "Пропозиція" розширюється по регіонах: Філатов заявив про відкритий діалог для всіх бажаючих