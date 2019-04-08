Степаненко — 66: як виглядала гумористка до знайомства з Петросяном

У понеділок, 8 квітня, свій 66 рік народження відзначає російська гумористка Олена Степаненко.

Так, її розлучення з Євгеном Петросяном стало одним з найбільш обговорюваних подій минулого року. Тому в день народження артистки OBOZREVATEL вирішив згадати, як виглядала Степаненко до знайомства з гумористом.

Олена Степаненко народилася в Сталінграді (нині Волгоград) в родині кухаря та перукаря. Майбутня гумористка з дитинства мріяла стати артисткою: з трьох років співала, танцювала, читала вірші, брала участь в художній самодіяльності.

Олена Степаненко в дитинстві Фото: uznayvse.ru

По завершенню школи у 1972 році Степаненко приїхала до Москви і вступила в ГІТІС (на відділення акторів музичного жанру). У 1979 році вона стала актрисою Московського театру естради Євгена Петросяна.

Олена Степаненко в молодості Фото: uznayvse.ru

Почавши працювати в театрі Петросяна, Степаненко виконувала головні ролі в усіх виставах: "Доброе слово и кошке приятно" (1980 г.), "Как поживаете?" (1986 г.), "Инвентаризация" (1989 г.), "Дураки мы все" (1991 г.), "Страна Лимония, деревня Петросяния" (1995 г.), "Когда финансы поют романсы" (1997 г.) та інших.

З кінця 1990-х Степаненко стала регулярно брати участь в розважальних телепередачах на центральних телеканалах: "Аншлаг", "Блакитний вогник", "Криве дзеркало". Потім вона організувала власні програми "Шоу Олени Степаненко" і "Кишкін будинок". Також в театрі і естрадних гумористичних виступах Олена нерідко грала разом з колишнім чоловіком, Євгеном Петросяном.

Олена Степаненко Фото: anews.com

Олена Степаненко і Євген Петросян Фото: uznayvse.ru

Олена Степаненко Фото: ntv.ru

Познайомилися Олена та Євген у 1979 році, коли Петросян відкрив свій Театр естрадних мініатюр і оголосив кастинг артистів. До цього Петросян тричі був одружений, а Олена — один раз. Пара одружилася у 1985 році.

Олена Степаненко і Євген Петросян Фото: stuki-druki.com

"Нас якось одночасно потягнуло один до одного. Там, на полігоні, проводилися ядерні випробування, ось і у нас рвонула бомба любові .... Він — мій учитель, режисер, партнер на сцені і чоловік", — згадувала Степаненко.

Євген Петросян з Оленою Степаненко та В'ячеславом Войнаровським Фото: kulturologia.ru

Фото: gngirl.ru

Олена Степаненко і Євген Петросян Фото: utro.ru

Олена Степаненко і Євген Петросян Фото: aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві в п'ятницю, 16 листопада, суд офіційно оформив розлучення гумориста Євгена Петросяна і Олени Степаненко.

Нагадаємо, чутки про розлучення Петросяна і Степаненко з'явилися ще в серпні 2018 року. Подружжя прожило в шлюбі багато років, але, подейкують, 72-річний комік захопився молодий помічницею, з якою працює вже не перший рік.

Також існує думка, що перший крок до розірвання шлюбу зробила дружина артиста. Кілька місяців між подружжям йшов гучний розділ всього спільно нажитого майна на загальну суму в півтора мільярда рублів. Позов про поділ майна весь цей час розглядався в суді.

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