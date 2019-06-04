Ставив не ті оцінки: Галкін розповів про скандал із Масляковим у КВН

Президент Міжнародного клубу КВН Олександр Масляков багато років тому вигнав шоумена Максима Галкіна з журі після одного з випусків шоу.

Про це чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової розповів в ефірі програми "Познер" на Першому каналі, уточнивши, що це трапилося десь 18-19 років тому, передає "Дни.ру".

"У якийсь момент я не ті оцінки поставив. Всі ставили четвірки-п'ятірки, а я поставив трійку", – зізнався Галкін.

Максим Галкін і Олександр Масляков

Він уточнив, що в перерві підійшов Масляков і сказав, що у них так робити не прийнято, і шоумен чинить необачно. Тому його викинули з шоу за зайву самостійність.

"Я виправився, але відтоді в журі КВН мене більше ніколи не запрошували", – додав Галкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше видання Андрія Малахова розповсюдило інформацію, що Галкін і Пугачова будують особняк на Кіпрі. Шоумен жорстко прокоментував цю інформацію, назвавши її брехнею.

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