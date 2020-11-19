Став відомий рівень володіння англійською мовою в Україні

Міжнародний рейтинг EF EPI представив результати за 2020 рік за рівнем знання англійської мови в різних країнах. Так, Україна посіла 44-е місце.

Раніше наша держава була на 49-й сходинці. Про це стало відомо на сайті EF EPI.

Тепер Україна перебуває в групі країн середнього рівня щодо знання іноземної мови.

Крім того, стали відомі результати щодо інших країн: 1-е місце посіли Нідерланди, 2-е – Данія, а 3-є – Фінляндія.

40-е місце отримала Білорусь, а Росія – 41-е. Польща – 16-е, Угорщина – 14-е, Чехія – 19-е, Румунія – 17-е, Словаччина – 22-е.

Як повідомляв OBOZREVATEL, освітній експерт Віктор Громовий заявив, що однією з причин поганої якості викладання англійської мови в українських школах є низький рівень їх фінансування.