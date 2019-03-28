МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Стать не важлива: зірка "Гри престолів" зізналася в сексуальних експериментах

1.5тЧитати матеріал російською

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, відома за роллю Санса Старк, зізналася в сексуальних експериментах.

Про це вона розповіла в спільному інтерв'ю з колегою по зйомках і за сумісництвом найкращою подругою Мейсі Вільямс (Арья Старк) для журналу Rolling Stones.

Не так давно Тернер заручили з Джо Джонасом. Вона зізналася, що ніколи не думала, що це станеться так рано чи взагалі в її житті.

Новини
Знайдено двійника Тіріона Ланністера з "Гри престолів": схожість вражає

Софі Тернер і Мейсі Вільямс

Софі Тернер і Мейсі Вільямс

Rolling Stones

"Я готувалася бути самотньою до кінця свого життя. Я думаю, що як тільки ви знайшли потрібну людину, ви про це просто знаєте. Я відчуваю, що набагато старша душею, ніж віком. Я зустріла досить хлопців, щоб знати – я зустріла досить дівчат, щоб знати. Я не відчуваю себе на 22 роки. Я відчуваю себе як мінімум на 27-28", – розповіла Тернер.

Вона зазначила, що дійсно експериментувала з дівчатами, і не бачить в цьому нічого критичного.

"Що стосується частини "дівчаток", всі експериментують. Це частина дорослішання. Для мене в першу чергу важлива душа, а не стать людини", – пояснила артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Софі Тернер підловили в купальнику за відпочинком на яхті з її нареченим і голлпівудською подругою.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Софі Тернер
Тег
Гра престолів 8
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки