Стать не важлива: зірка "Гри престолів" зізналася в сексуальних експериментах

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, відома за роллю Санса Старк, зізналася в сексуальних експериментах.

Про це вона розповіла в спільному інтерв'ю з колегою по зйомках і за сумісництвом найкращою подругою Мейсі Вільямс (Арья Старк) для журналу Rolling Stones.

Не так давно Тернер заручили з Джо Джонасом. Вона зізналася, що ніколи не думала, що це станеться так рано чи взагалі в її житті.

Софі Тернер і Мейсі Вільямс Rolling Stones

"Я готувалася бути самотньою до кінця свого життя. Я думаю, що як тільки ви знайшли потрібну людину, ви про це просто знаєте. Я відчуваю, що набагато старша душею, ніж віком. Я зустріла досить хлопців, щоб знати – я зустріла досить дівчат, щоб знати. Я не відчуваю себе на 22 роки. Я відчуваю себе як мінімум на 27-28", – розповіла Тернер.

Вона зазначила, що дійсно експериментувала з дівчатами, і не бачить в цьому нічого критичного.

"Що стосується частини "дівчаток", всі експериментують. Це частина дорослішання. Для мене в першу чергу важлива душа, а не стать людини", – пояснила артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Софі Тернер підловили в купальнику за відпочинком на яхті з її нареченим і голлпівудською подругою.

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