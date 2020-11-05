Стас П'єха перехворів на коронавірус і розповів про симптоми
Перші два дні хвороби були найважчими для артиста
Основне лікування тривало два з половиною тижні
Голос співака ще не до кінця відновився
Російський співак Стас П'єха перехворів на коронавірус і докладно розповів, як проходила його хвороба.
За його словами, основне лікування від COVID-19 тривало два з половиною тижні, пише "Комсомольська правда".
"Перші два дні були найважчими: це температура 40 і ломота. Потім зникли нюх і смак", – повідомив П'єха.
Також виконавцю довелося займатися дихальною гімнастикою, щоб мінімізувати наслідки пневмонії.
"Я був старанним пацієнтом, який робив те, що йому говорили. І можна сказати, що практично одужав, тільки імунітет, звичайно, просів", – зазначив артист.
Поки П'єха співати на виступах після одужання ще не намагався, проте не кинув займатися улюбленою справою вдома.
Співак додав, що його голос ще хрипить і не до кінця відновився.
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська актриса Ольга Сумська зізналася, що перехворіла на коронавірус.