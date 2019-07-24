Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Стас Михайлов носить перуку? Артист відповів кумедним відео

1.8т Читати матеріал російською

Популярний російський співак Стас Михайлов був запідозрений таблоїдами в носінні перуки, на що він вирішив відповісти показовими кадрами.

Дізналася про лихослів'я на адресу артиста його дружина Інна, тому вона вирішила опублікувати в Instagram ролик, на якому її чоловік демонструє шевелюру (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Зараз я покажу. Я скоро виставлю пост для дурних недовірливих людей. Ну ось яка перука", – сказав Михайлов на камеру, знімаючи кепку, під якою цілком натуральне волосся.

Стас Михайлов

Стас Михайлов

instagram / stas_mihailoff

Новини
"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад

Це викликало сміх дружини за кадром, яка знімала ролик. Вона також оприлюднила офіційне звернення "Дни.ру", в якому видання приносить свої вибачення за фейкову інформацію про вартість будинку Михайлова і внутрішню оздоблення.

Стас Михайлов

Стас Михайлов

instagram / stas_mihailoff

Стас Михайлов носить перуку? Артист відповів кумедним відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Михайлов, якому виповнилося 50 років, вразив мережу несподіваними змінами в зовнішності. Користувачі запідозрили його в пластиці.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Стас Михайлов
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel