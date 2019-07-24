Стас Михайлов носить перуку? Артист відповів кумедним відео

Популярний російський співак Стас Михайлов був запідозрений таблоїдами в носінні перуки, на що він вирішив відповісти показовими кадрами.

Дізналася про лихослів'я на адресу артиста його дружина Інна, тому вона вирішила опублікувати в Instagram ролик, на якому її чоловік демонструє шевелюру (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Зараз я покажу. Я скоро виставлю пост для дурних недовірливих людей. Ну ось яка перука", – сказав Михайлов на камеру, знімаючи кепку, під якою цілком натуральне волосся.

Стас Михайлов instagram / stas_mihailoff

Це викликало сміх дружини за кадром, яка знімала ролик. Вона також оприлюднила офіційне звернення "Дни.ру", в якому видання приносить свої вибачення за фейкову інформацію про вартість будинку Михайлова і внутрішню оздоблення.

Стас Михайлов instagram / stas_mihailoff

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Михайлов, якому виповнилося 50 років, вразив мережу несподіваними змінами в зовнішності. Користувачі запідозрили його в пластиці.

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