Старшому синові співачки Жасмін загрожує в'язниця: стали відомі подробиці

Старшому синові російської співачки і зірки 2000-х Жасмін Михайлу Семендуєву загрожує арешт на 15 діб.

Хлопця розшукують судові пристави, пише "Рамблер".

Як стало відомо, Михайло накопичив штрафів ПДР на 700 тисяч рублів. Всього за молодим чоловіком числиться 567 неоплачених штрафів – за перевищення швидкості та паркування в недозволеному місці. Всі ці штрафи скупчилися за півтора року.

Також юристи розповіли, що чекає Семендуєва за такі порушення.

"Йому загрожує арешт транспортного засобу. Потім рахунки всі заарештують. Пристави мають право прийти до нього додому та заарештувати все майно. Він не зможе виїхати за межі Росії. Також його можуть заарештувати на 15 діб", – повідомили юристи.

Як розповів представник Михайла, найближчим часом хлопець покриє всі заборгованості. За словами джерела, Семендуєв півтора року ігнорував штрафи в зв'язку з "деякими труднощами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська співачка і зірка 2000-х Жасмін зізналася, що разом з 4-річним сином Мироном перехворіла коронавірусом.