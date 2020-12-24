Старший син Павліка прокоментував стосунки його батька з молодою дружиною

Старший син українського співака Віктора Павліка, 36-річний Олександр розповіла про те, що давно помітив особливі стосунки між його батьком і концертною директоркою Катериною Реп'яховою.

За його словами, спочатку артист представив її як дівчину, яка займається квитками на концерти. Про це він заявив у програмі "Зірковий шлях" на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Син Павліка зазначив, що йому вистачило лише секунди щоб зрозуміти, що його батько і Реп'яхова зустрічаються. Музикант до цієї новини віднісся спокійно.

Олександр розповів, що зустрів обраницю батька вже в такому віці, коли він став набагато мудрішим. Чоловік додав, що, якщо б це сталося раніше – "був би кіпіш". Старший син Павліка не засуджує батька і схвалює його вибір.

Віктор Павлік та його син Олександр Info One

Нагадаємо, Віктор Павлік – український співак, народний артист України.

Вперше він одружився в 18 років на дівчині Ліді. Від неї має сина Олександра, який народився 22 квітня 1984 року. Він, як і його батько, став співаком.

Другою дружиною співака стала жінка Світлана з Узбекистану, з якою він прожив вісім років. Нова дружина у 1987 році народила співакові дочку Христину.

Втретє співак одружився з жінкою Ларисою. Від цього шлюбу народився син Павло.

Пізніше Павлік почав зустрічатися з 25-річною Катею Реп'яховою. Молода наречена є підприємницею і концертною директоркою. Шлюб був укладений 12 травня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружину українського співака Віктора Павліка Катерину Реп'яхову фанати запідозрили у вагітності.