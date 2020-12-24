Старший син Павліка про останню розмову з померлим братом: говорив, що нічого не боїться

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
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Віктор Павлік з синами

Старший син українського співака Віктора Павліка, 36-річний Олександр, заявив, що досі не може забути останню розмову з 21-річним братом Павлом. Юнак помер 7 серпня після дворічної боротьби з раком.

За словами Олександра, брат розповідав йому про дівчину, з якою познайомився в соцмережах. Також він зізнавався, що нічого не боїться, але не хоче все життя пролежати в ліжку. Такими подробицями старший син Павліка поділився в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", яка виходить на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він мені говорив: "Сашко, я нічого не боюся. Овочем я точно лежати не хочу, але я вже чекаю: хай мене або Господь туди забирає, або зробить з мене тут людину", – згадав Олександр.

Віктор Павлік з синами

Чоловік також додав, що про смерть молодшого брата дізнався від своєї дружини, коли був на гастролях. Олександр зізнався, що вони розуміли, до чого все йде.

"Розумієш, десь ми трохи й були готові до цього. І мама Павла Лора вже стільки намучилася. В день похорону було дуже важко", – сказав старший син Павліка.

Віктор Павлік з синами

За словами Олександра, вони з Павлом були дуже близькі. Досі він намагається пояснити собі, за що з його братом це все сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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