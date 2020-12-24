Старший син Павліка про останню розмову з померлим братом: говорив, що нічого не боїться

Старший син українського співака Віктора Павліка, 36-річний Олександр, заявив, що досі не може забути останню розмову з 21-річним братом Павлом. Юнак помер 7 серпня після дворічної боротьби з раком.

За словами Олександра, брат розповідав йому про дівчину, з якою познайомився в соцмережах. Також він зізнавався, що нічого не боїться, але не хоче все життя пролежати в ліжку. Такими подробицями старший син Павліка поділився в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", яка виходить на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він мені говорив: "Сашко, я нічого не боюся. Овочем я точно лежати не хочу, але я вже чекаю: хай мене або Господь туди забирає, або зробить з мене тут людину", – згадав Олександр.

Чоловік також додав, що про смерть молодшого брата дізнався від своєї дружини, коли був на гастролях. Олександр зізнався, що вони розуміли, до чого все йде.

"Розумієш, десь ми трохи й були готові до цього. І мама Павла Лора вже стільки намучилася. В день похорону було дуже важко", – сказав старший син Павліка.

За словами Олександра, вони з Павлом були дуже близькі. Досі він намагається пояснити собі, за що з його братом це все сталося.

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