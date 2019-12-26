Старша дочка Пугачової подуркувала і отримала від мами

Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте подуркувала з нагоди католицького Різдва і отримала від матері коментар.
Орбакайте 24 грудня опублікувала в Інстаграм відео зі своїм привітанням.
На ній надіта музична новорічна рухлива шапка.
Сама Пугачова прийшла в коментарі до дочки і привітала її у відповідь.
ЗМІ пишуть, що Орбакайте, як і її батько, католичка.
До привітань приєдналася і дочка Орбакайте Клавдія Земцова, якій зараз 7 років і яка, за даними ЗМІ, теж католичка.
При цьому православним ЗМІ називають сина Орбакайте Микиту Преснякова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Орбакайте показала застілля Галини Волчек перед госпіталізацією останньої.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.