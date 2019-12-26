Старша дочка Пугачової подуркувала і отримала від мами

Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте подуркувала з нагоди католицького Різдва і отримала від матері коментар.

Орбакайте 24 грудня опублікувала в Інстаграм відео зі своїм привітанням.

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На ній надіта музична новорічна рухлива шапка.

Сама Пугачова прийшла в коментарі до дочки і привітала її у відповідь.

ЗМІ пишуть, що Орбакайте, як і її батько, католичка.

До привітань приєдналася і дочка Орбакайте Клавдія Земцова, якій зараз 7 років і яка, за даними ЗМІ, теж католичка.

При цьому православним ЗМІ називають сина Орбакайте Микиту Преснякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Орбакайте показала застілля Галини Волчек перед госпіталізацією останньої.

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