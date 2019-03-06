"Стара версія краща": Лобода оскандалилася з піснею для популярного шоу

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, опублікувала нову пісню, записану спеціально для російського телешоу "Останній герой".

Так, користувачі мережі зазначили, що попередня версія саундтреку для цього шоу, яку виконував гурт Бі-2, була значно кращою. Уривок пісні вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, а повну версію — на своєму каналі в Youtube.

Світлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

"Ну таке", "Не зайшло", "Стара версія краща чи просто звикли вже?", "Дуже на Бі-2 схоже", — пишуть у мережі.

Крім того, деякі користувачі зазначили, що на фото, яким Лобода проілюструвала трек, вона виглядає занадто відверто.

Світлана Лобода youtube.com

"Плаття не втримало ці груди? Хто ваш стиліст? 1 йому за спробу", "А можна було костюм скромніший? Ви ж мати двох дітей, а знову груди на весь екран", — пишуть юзери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода заінтригувала шанувальників знімками, на яких обіймається з незнайомцем. Молода людина стала головним героєм її нового кліпу на пісню InstaDrama, водночас фанів збентежили зізнання артистки на адресу хлопця.

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