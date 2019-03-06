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"Стара версія краща": Лобода оскандалилася з піснею для популярного шоу

14.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, опублікувала нову пісню, записану спеціально для російського телешоу "Останній герой".

Так, користувачі мережі зазначили, що попередня версія саундтреку для цього шоу, яку виконував гурт Бі-2, була значно кращою. Уривок пісні вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, а повну версію — на своєму каналі в Youtube.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

"Ну таке", "Не зайшло", "Стара версія краща чи просто звикли вже?", "Дуже на Бі-2 схоже", — пишуть у мережі.

"Стара версія краща": Лобода оскандалилася з піснею для популярного шоу
"Стара версія краща": Лобода оскандалилася з піснею для популярного шоу
"Стара версія краща": Лобода оскандалилася з піснею для популярного шоу
"Стара версія краща": Лобода оскандалилася з піснею для популярного шоу
"Стара версія краща": Лобода оскандалилася з піснею для популярного шоу

Крім того, деякі користувачі зазначили, що на фото, яким Лобода проілюструвала трек, вона виглядає занадто відверто.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

youtube.com

"Плаття не втримало ці груди? Хто ваш стиліст? 1 йому за спробу", "А можна було костюм скромніший? Ви ж мати двох дітей, а знову груди на весь екран", — пишуть юзери.

"Стара версія краща": Лобода оскандалилася з піснею для популярного шоу
"Стара версія краща": Лобода оскандалилася з піснею для популярного шоу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода заінтригувала шанувальників знімками, на яких обіймається з незнайомцем. Молода людина стала головним героєм її нового кліпу на пісню InstaDrama, водночас фанів збентежили зізнання артистки на адресу хлопця.

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Особа
Світлана Лобода (LOBODA)
Місце
Росія
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