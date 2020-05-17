Станіславу Дужникову – 47: як зараз виглядає "Льоня" з "Вороніних"

Російський актор Станіслав Дужников, зірка серіалу "Вороніни" 17 травня святкує свій день народження.

Так, йому виповнюється 47 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Дужников виглядає зараз і чим він займається.

Станіслав Дужников народився 17 травня 1973 року в Саранську. Славу акторові принесли серіали "Каменська", "Марш Турецького" і "Вороніни". До речі, в останньому чоловік зіграв роль міліціонера Леоніда Вороніна, для якої йому довелося набирати вагу. Він їв шість разів на день, налягав на борошняне та солодке.

Кадр з серіалу "Вороніни" Фото: screenfiction.org

Також актор знімався в багатьох фільмах: "Операція "Праведник", "Діамантова рука 2", "Метро", "Щастя – це...", "Перекладач" та інших. У 2014 році він отримав премію "Міліціонер кіно" – за 18 зіграних міліцейських ролей в кінематографі.

Станіслав Дужников Фото: bg-102.ru

Восени 2016 року Дужников сильно схуд. За даними росЗМІ, він скинув 45 кг. Чоловік раніше ділився, що секрет його схуднення – це спорт та збалансоване харчування.

Станіслав Дужников до і після схуднення

Станіслав Дужников Фото: instagram/stas_duzhnikov

Станіслав Дужников Фото: instagram/stas_duzhnikov

Що стосується його кар'єри, то зараз артист продовжує активно зніматися в кіно, а також виступає на сцені художнього театру імені Чехова. З останніх постановок, в яких він був задіяний можна відзначити твкі: "Ведмідь", "№13D", "Однокласники" та інші.

Станіслав Дужников Фото: instagram/stas_duzhnikov

Станіслав Дужников Фото: instagram/stas_duzhnikov

Станіслав Дужников Фото: instagram/stas_duzhnikov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський комедійний серіал "Вороніни" закрили після зйомок 24 сезонів.