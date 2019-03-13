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"Стан не дуже хороший": менеджер Началової підтвердила її госпіталізацію

1.1тЧитати матеріал російською

Піар-менеджер російської співачки Юлії Началової Ганна Ісаєва підтвердила її госпіталізацію.

Так, у розмові зі "СтарХітом", вона зізналася, що стан зірки все ще оцінюється як "не дуже хороший".

"Юлія, правда, в не дуже доброму стані. З нею в лікарні постійно перебувають батьки, але зараз вони, на жаль, не виходять на зв'язок", — розповіла Ісаєва.

"Стан не дуже хороший": менеджер Началової підтвердила її госпіталізацію

Юлія Началова

Фото: www.tvc.ru

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Також стало відомо, що в середу, 13 березня, Началову підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ писали, що Началова була екстрено госпіталізована, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.

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