''Стан – морок'': Лобода спантеличила депресивним фото

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, спантеличила шанувальників сумним знімком із Карибських островів.

Вона оприлюднила на своїй персональній сторінці в Instagram фото після тренування, додавши неоднозначний коментар.

"Стан, атмосфера, душа", – підписала Лобода під чорно-білим знімком, де сидить із закритим обличчям.

При цьому під іншою публікацією вона розповіла, що щоденні тренування дають їй більше сил. У мережі не зрозуміли, з чим пов'язаний стан співачки, хоча в коментарях багато хто погодився, що у неї депресія.

"Атмосферно", "Ви сумуєте?", "Втомилася відпочивати", "Втомлена", "Фотка, як стан душі", "Як впоратися з депресією", "Стан – морок, чорно-біла, де життєрадісний настрій", – написали користувачі.

Світлана Лобода instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше продюсер Лободи Нателла Крапівіна розповіла, чому вони відмовилися від концертів в Україні.