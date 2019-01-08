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''Стан – морок'': Лобода спантеличила депресивним фото

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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, спантеличила шанувальників сумним знімком із Карибських островів.

Вона оприлюднила на своїй персональній сторінці в Instagram фото після тренування, додавши неоднозначний коментар.

"Стан, атмосфера, душа", – підписала Лобода під чорно-білим знімком, де сидить із закритим обличчям.

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При цьому під іншою публікацією вона розповіла, що щоденні тренування дають їй більше сил. У мережі не зрозуміли, з чим пов'язаний стан співачки, хоча в коментарях багато хто погодився, що у неї депресія.

@leicarussia ❤️ состояніе.атмосфера.душа.

Допіс, Поширення LOBODA (@lobodaofficial)

"Атмосферно", "Ви сумуєте?", "Втомилася відпочивати", "Втомлена", "Фотка, як стан душі", "Як впоратися з депресією", "Стан – морок, чорно-біла, де життєрадісний настрій", – написали користувачі.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram

''Стан – морок'': Лобода спантеличила депресивним фото
''Стан – морок'': Лобода спантеличила депресивним фото
''Стан – морок'': Лобода спантеличила депресивним фото
''Стан – морок'': Лобода спантеличила депресивним фото
''Стан – морок'': Лобода спантеличила депресивним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше продюсер Лободи Нателла Крапівіна розповіла, чому вони відмовилися від концертів в Україні.

Особа
Світлана Лобода
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