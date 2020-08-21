Рідину викачували чотири рази, – дружина про стан хворого на рак екссоліста "Ласкового мая"

Дружина 46-річного соліста першого складу "Ласкового мая" Олександра Пріко, в якого виявили рак легені, Олена заявила, що стан її чоловіка різко погіршився.

Як розповіла жінка в інтерв'ю "Комсомольській правді", музикант страждав від кашлю і болю в грудях, тому був змушений звернутися за медичною допомогою.

"Саші вже чотири рази викачували рідину з легені – і так кожні два дні. Зараз він в дуже важкому стані: дика слабкість, брак кисню", – поділилася Олена.

Олександр Пріко зліва spb.kp.ru

За її словами, поки лікарі не дають ніяких прогнозів, тому що чекають результатів гістологічного дослідження.

"Чекати потрібно ще тиждень, але це так довго, зараз важлива кожна хвилина. Адже людина просто помирає ", – додала дружина музиканта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня музиканта у важкому стані госпіталізували з коронавірусом в одну з лікарень в Санкт-Петербурзі. Згодом лікарі заявили, що після COVID-19 у музиканта розвинувся рак легені.

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