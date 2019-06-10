Стан Барі Алібасова різко погіршився: лікарі борються за життя

Заслужений артист Росії, композитор і продюсер Барі Алібасов, який випив рідину для чищення труб "Кріт", вранці 10 червня ненадовго прийшов до тями, після чого у нього почалася внутрішня кровотеча в шлунку.

Про погіршення стану здоров'я росіянина повідомив Telegram-канал Mash. Відзначається, що лікарі намагаються зупинити кровотечу, але ситуація залишається складною.

"Вміст гемоглобіну в крові продюсера впав до критичного рівня у 80 г/л", – сказано в повідомленні.

Instagram Барі Алібасова

При цьому син артиста в коментарі телеканалу "360" раніше сказав: "Сьогодні вранці він відкрив очі, запитав про свого кота і знову заснув".

За його словами, лікарі перестали давати пацієнту препарати, які занурюють організм у медикаментозний сон. При цьому, за розрахунками лікарів, продюсер уже повинен був прокинутися, однак цього не сталося.

"І ось він зараз не прокидається, і ми переживаємо. Тому що він уже мав бути у свідомості, по-хорошому, а він не включається", – цитує сина продюсера "Пятый канал".

Як розповів син, загоєння опіків внутрішніх органів ускладнюється через шрам на животі у Алібасова.

"Його тридцять років тому в живіт штрикнули, і цей шрам не дає опіку зажити в кишечнику", – пояснив він.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.