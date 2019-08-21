Стало відомо, яку спадщину залишила померла Назарова з "Бригади"

Відома російська актриса Олександра Назарова залишила після своєї смерті скромний спадок.

Як повідомляє "КП", вона володіла двокімнатною квартирою в Москві, площею трохи більше 40 квадратних метрів і недорогими машинами.

Зокрема, житло в п'ятиповерховій хрущовці з видом на Преображенський цвинтар Назарова багато років тому отримала від театру імені Єрмолової. Спочатку вона там жила з сином Дмитром і його дружиною. Пізніше актриса ненадовго з'їхала в однокімнатну квартиру, яку зняла неподалік.

Сім років тому, після смерті сина, Назарова повернулася до своєї квартири, де жила зі своєю онукою Сашею.

Олександра Назарова - спадок "КП"

"Пам'ятаю що вона після переїзду відразу затіяла ремонт. Купила дівчинці рожеве ліжечко, іграшки. А сама жила у вітальні і спала на дивані", – розповіла сусідка актриси Надія Звєрєва.

Також відомо, що у актриси було три машини: вітчизняні "Жигулі", Daewoo Matiz і невеликий позашляховик Suzuki Jimny. Авто і квартира дістануться внучці.

Олександра Назарова та онучка Саша PersonaStars

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Назарової стало відомо 20 серпня. Їй було 79 років. Керівник театру імені М. Єрмолової Галина Боголюбова розповіла, що актриса потрапила в лікарню ще в липні поточного року. При цьому вона додала, що про дату і місце похорону буде оголошено пізніше.

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