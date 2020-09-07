Стало відомо, яку позу використовує Кейт Міддлтон для уникнення ніяковості на публіці

Експертка з етикету Міка Майєр розповіла, що Кейт Міддлтон використовує секретну позу Cambridge Carry для уникнення незручності на заходах.

Так, для появи на публіці герцогиня Кембриджська часто обирає для свого образу невелику сумку або клатч. Аксесуар Міддлтон найчастіше тримає двома руками, пише The Sun (фото дивіться нижче).

"Ця поза чудово підходить, коли ви переживаєте і не знаєте, куди подіти руки. Коли ви йдете, переконайтеся в тому, що ваші плечі відведені назад, а клатч знаходиться перед вами. Коли ви стоїте, переконайтеся, що ви тримаєте руки разом, ваші пальці спрямовані вниз і не відокремлені один від одного", – відзначила Майєр.

Кейт Міддлтон використовує секретну позу Cambridge Carry. People TV

Також експертка наголосила, що найкраще виконувати секретний прийом Міддлтон двома руками. Якщо притримувати аксесуар тільки однією, друга буде виглядати напруженою.

Кейт Міддлтон використовує клатч, щоб уникнути незручності на публіці. duchesseorange.wordpress.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що Кейт Міддлтон і принц Вільям разом із дітьми провели літню відпустку на островах Сіллі в Англії.

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