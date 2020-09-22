Стало відомо, якими були останні дні життя телеведучого Борисова

Ведучий "Русского лото" Михайло Борисов, який 19 вересня помер від коронавірусу, в останні дні свого життя поїхав у відрядження в Казань, де міг заразитися COVID-19.

Як пише СтарХіт, 71-річний артист разом зі своєю співведучою Ірідою Хусаіновою 16 вересня взяв участь в лекції для студентів місцевого університету культури.

Читайте в матеріалі OBOZREVATEL, як Борисов виглядав у молодості.

Видання відзначає, що Борисов не скаржився на проблеми зі здоров'ям, тому через три дні після поїздки поїхав на зйомки чергового випуску шоу. Однак на знімальному майданчику йому стало погано, він почав задихатися, і швидка відвезла його в найближчу лікарню.

Борисов був ведучим "Русского лото". eg.ru

Телеведучий до останнього сподівався продовжити роботу в програмі, але фахівці виявили, що 75% його легень були вражені. Його підключили до ШВЛ і зібралися перевезти в спеціалізовану лікарню, але під час транспортування Борисов помер.

Михайло Борисов – радянський і російський режисер, актор і заслужений діяч мистецтв РФ. Він народився 8 лютого 1949 року в Москві. Артист був відомий у РФ за роллю ведучого "Русского лото". Він також був художнім керівником цієї програми. Свою роботу над проєктом Борисов почав ще в 1994 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський кінематографіст Майкл Чепмен, який відомий своєю операторською роботою у фільмах "Таксист" та "Скажений бик", помер 20 вересня від застійної серцевої недостатності.