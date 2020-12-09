Стало відомо, яка країна прийме Дитяче Євробачення 2021
У 2021 році Дитяче Євробачення відбудеться у Франції. Саме ця країна перемогла в конкурсі цього року. Місто проведення та дата стануть відомі пізніше.
Так, організаторам заходу потрібно буде розробити запасний формат проведення Євробачення, якщо в листопаді 2021 року діятимуть обмеження в зв'язку з пандемією COVID-19. Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу.
Варто відзначити, що раніше Дитяче Євробачення 2020 вперше пройшло в онлайн-режимі. Кожен із учасників виступав зі своєї країни. У підсумку переможницею стала Валентина з Франції.
Раніше виступ представника України на Дитячому Євробаченні 2020 викликав захоплення у глядачів.
Також у мережі користувачі оцінили виступ переможниці від Франції Валентини з піснею "J'imagine".
Крім того, в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 візьмуть участь артисти з 41 країн.
Організатори Євробачення 2021 докладно розповіли про те, як буде проходити міжнародний конкурс в разі закриття кордонів через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, Дитяче Євробачення – щорічний міжнародний пісенний конкурс, в якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу "Євробачення" з тією відмінністю, що в якості виконавців виступають діти до 14 років. Конкурс транслюється по телебаченню і радіо на території всієї Європи і в деяких країнах інших частин світу, а також в Інтернеті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше організатори пісенного конкурсу "Євробачення 2021" розглянули чотири різні сценарії проведення конкурсу в залежності від епідемії коронавірусу.