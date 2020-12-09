Стало відомо, яка країна прийме Дитяче Євробачення 2021

У 2021 році Дитяче Євробачення відбудеться у Франції. Саме ця країна перемогла в конкурсі цього року. Місто проведення та дата стануть відомі пізніше.

Так, організаторам заходу потрібно буде розробити запасний формат проведення Євробачення, якщо в листопаді 2021 року діятимуть обмеження в зв'язку з пандемією COVID-19. Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу.

Варто відзначити, що раніше Дитяче Євробачення 2020 вперше пройшло в онлайн-режимі. Кожен із учасників виступав зі своєї країни. У підсумку переможницею стала Валентина з Франції.

Нагадаємо, Дитяче Євробачення – щорічний міжнародний пісенний конкурс, в якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу "Євробачення" з тією відмінністю, що в якості виконавців виступають діти до 14 років. Конкурс транслюється по телебаченню і радіо на території всієї Європи і в деяких країнах інших частин світу, а також в Інтернеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше організатори пісенного конкурсу "Євробачення 2021" розглянули чотири різні сценарії проведення конкурсу в залежності від епідемії коронавірусу.