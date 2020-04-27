Стало відомо, як зірки РФ заробляють на карантині

У зв'язку з пандемією коронавірусу зірки були змушені скасувати свої концерти, корпоративи та інші виступи. Заробіток перейшов в онлайн режим - багато артистів почали записувати відео-привітання за гроші.

Актриса Настасья Самбурська просить за відеоролик 15 тисяч рублів. Стільки ж коштують послуги зірки серіалу "Домашній арешт" Павла Деревянко, пише "Комсомольская правда".

Актриса і телеведуча Анастасія Макєєва бере 1850 рублів. Родіон Газманов - 3000 рублів. Актриса Олена Борщева - 3950 рублів. Співак Прохор Шаляпін - 4000 рублів. Співаки Найк Борзов, П'єр Нарцис, Кирило Андрєєв ("Иванушки"), зірка дев'яностих Лінда, актриса Олена Бірюкова - 5000 рублів. Резидент "Comedy Club" Дюша Метьолкин - 6250 рублів. Сестра зірки "Дому-2" Анна Бузова - 7500 рублів. Скандальний шоумен Гоген Солнцев - 20 000 рублів.

Найбільший гонорар просить співак Михайло Шуфутинський. За привітання від виконавця доведеться викласти 200 тисяч рублів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальний російський продюсер Андрій Разін розповів про те, що відсутність концертів, великих корпоративів і вимушеного повернення всіх передоплат, російські зірки почали продавати свої речі.

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