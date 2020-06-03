Стало відомо, як живе Моргунова після смерті єдиного сина

Марія Дідик люди 13:57, 3.06.2020

Відома російська актриса Світлана Моргунова важко переживає смерть єдиного сина Максима. 52-річний чоловік помер від коронавірусу два тижні тому.

Зараз жінка перебуває вдома, повідомила її подруга Неллі Кобзон виданню "СтарХит".

"Я дзвонила їй кілька днів назад, це дуже страшно, стільки болю. Те, що зі Світланою сталося, - найжахливіше, що може з людиною статися. Вона залишилася одна, без єдиного годувальника, найближчого друга. Звичайно, ми всі її жаліємо. І будемо, поки можемо, допомагати – в тому числі і фінансово", - сказала Кобзон.

Зараз поруч з Моргуновою знаходяться всі її рідні – двоюрідна сестра, а також вдова Максима і внучки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня помер легендарний український композитор Мирослав Скорик. Йому був 81 рік. Дивіться також добірку найкращих творів композитора.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Жорстоке вбивство в Києві скоїли двоє військових. Подробиці цинічно спланованого злочину

ФСБ оприлюднила відео викрадення та допиту українського воїна в Криму: у ЗСУ заявили про фейк

Путін офіційно дозволив використовувати ядерну зброю: озвучено умови

Ракета Маска успішно повернулася на космодром. Фото

На Київщині на початку літа раптово випав град: мережу здивувало відео