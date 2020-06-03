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3 червня • оновлено в 14:35
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Стало відомо, як живе Моргунова після смерті єдиного сина

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Відома російська актриса Світлана Моргунова важко переживає смерть єдиного сина Максима. 52-річний чоловік помер від коронавірусу два тижні тому.

Зараз жінка перебуває вдома, повідомила її подруга Неллі Кобзон виданню "СтарХит".

"Це дуже страшно": стало відомо, як живе Моргунова після смерті єдиного сина
"Я дзвонила їй кілька днів назад, це дуже страшно, стільки болю. Те, що зі Світланою сталося, - найжахливіше, що може з людиною статися. Вона залишилася одна, без єдиного годувальника, найближчого друга. Звичайно, ми всі її жаліємо. І будемо, поки можемо, допомагати – в тому числі і фінансово", - сказала Кобзон.

Зараз поруч з Моргуновою знаходяться всі її рідні – двоюрідна сестра, а також вдова Максима і внучки.

"Це дуже страшно": стало відомо, як живе Моргунова після смерті єдиного сина

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Автор
Марія Дідик
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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