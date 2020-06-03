"Це дуже страшно": стало відомо, як живе Моргунова після смерті єдиного сина

Відома російська актриса Світлана Моргунова важко переживає смерть єдиного сина Максима. 52-річний чоловік помер від коронавірусу два тижні тому.

Зараз жінка перебуває вдома, повідомила її подруга Неллі Кобзон виданню "СтарХит".

"Я дзвонила їй кілька днів назад, це дуже страшно, стільки болю. Те, що зі Світланою сталося, - найжахливіше, що може з людиною статися. Вона залишилася одна, без єдиного годувальника, найближчого друга. Звичайно, ми всі її жаліємо. І будемо, поки можемо, допомагати – в тому числі і фінансово", - сказала Кобзон.

Зараз поруч з Моргуновою знаходяться всі її рідні – двоюрідна сестра, а також вдова Максима і внучки.

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