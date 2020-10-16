Стало відомо, який вигляд мають нащадки Висоцького, Нікуліна та інших зірок СРСР

За часів СРСР такі зірки, як Юрій Нікулін, Валентина Тализіна, Володимир Висоцький та інші, здобули великий успіх. Проте не всі нащадки знаменитостей вирішили продовжити справу своїх батьків, бабусі чи дідуся.

Про те, як склалося життя дітей та внуків радянських зірок, написало видання "Назад в СРСР".

Зокрема, син актриси Катерини Савінової Андрій Ташков домігся навіть більшого успіху. Його голосом для російського глядача говорить Антоніо Бандерас у стрічці "Інтерв'ю з вампіром", а також Бред Пітт у фільмі "Власність диявола".

Праправнук Максима Горького Тимофій Пєшков став PR-менеджером. Чоловік раніше зізнався, що через родинні зв'язки з письменником завжди ставився відповідально до деяких справ. Отримати погану оцінку з літератури і російської мови для нього було чимось жахливим.

Онука Юрія Нікуліна Марія ще в дитинстві переїхала до Німеччини, а там стала нейрохірургом. Вона не бачилася з дідом і батьком після від'їзду до Німеччини, і тільки після смерті актора вперше зустрілася з родиною в Росії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо найбагатших зірок СРСР. У список увійшли Зикіна, Русланова та інші артисти.