Стало відомо, як Сєдокова зруйнувала сім'ю свого нареченого: у нього був маленький син

Українська співачка Анна Сєдокова, яка нині проживає в Росії, розповіла, що на момент початку їхніх стосунків із латвійським баскетболістом Янісом Тіммою він був одружений, а його синові виповнилося лише кілька місяців.

За словами артистки, їхній роман розпочався з листування в мереж та походу в кіно. Вона не хотіла підпускати до себе спортсмена, але при цьому він сподобався їй з першої ж зустрічі. Про це йшлося в інтерв'ю Сєдокової для проєкту "Света вокруг света" на YouTube (відео дивіться в кінці новини).

"Я його не підпускала, але потім ми почали спілкуватися в мережі. І ось це листування нас зблизило. Пам'ятаю, як Яніс покликав мене в кіно. А я ж горда, не відповіла ні так, ні ні. Він до останнього не знав, приїду я чи ні. Я і сама не знала, чи приїду. В результаті, коли ми подивилися перший фільм, то якось відразу стали ближче. Тоді вирішили подивитися ще одне кіно. Після цього ми вже не розлучалися", – зізналася Сєдокова.

Яніс Тімма і Анна Сєдокова Instagram Анни Сєдокової

Тоді Яніс Тімма був одружений, а синові було всього кілька місяців, однак це не завадило коханцям почати будувати стосунки. Сам же спортсмен зізнався, що відразу відчув в Анні рідну душу.

"Таке буває, що починаєш спілкуватися з людиною і відразу розумієш, що знав її все життя. У нас так із Анею було. Ми відразу знайшли спільну мову", – підкреслив він.

Також спортсмен вказав, що після того, як зблизився із Сєдоковою, він розповів своїй дружині про нове захоплення. Пара відразу ж вирішила розлучитися. Зараз Яніс Тімма "вчиться нормально спілкуватися з колишньою дружиною".

"Зараз ще складно. З моменту розлучення тільки рік минув, але я намагаюся заради дитини", – розповів спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Яніс Тімма зробив Анні Сєдоковій пропозицію руки і серця. Співачка погодилася стати його дружиною, для неї це буде третій шлюб.