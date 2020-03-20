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20 березня • оновлено в 16:52
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Стало відомо, як Пугачова зруйнувала кар'єру популярним в СРСР музикантам

8.1т
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Відомий російський музикант В'ячеслав Малежик розповів про те, що співачка Алла Пугачова стала причиною відходу відразу п'яти артистів з гурту "Веселые ребята".

Так, за словами Малежика, якийсь час примадонна гастролювала разом з колективом, що стало причиною ревнощів з боку дружин музикантів. Тому, вони пішли на такий крок, щоб заспокоїти своїх коханих. Про це він розповів в ефірі програми "Судьба человека" (відео дивіться нижче).

Алла Пугачова і В'ячеслав Малежик

Алла Пугачова і В'ячеслав Малежик

"Всі дружини, коли дізналися, що Пугачова в "Веселых ребятах", сильно приревнували. Алла Борисівна – красива жінка, тому дивуватися цьому то не варто ... Але вони почали накручувати своїх чоловіків, і ті змушені були піти", – розповів співак.

Гурт "Веселые ребята"

Гурт "Веселые ребята"

Фото: dorognoe.ru

Він також додав, що в той період ще не перебував у шлюбі, тому не пішов за прикладом колег і залишився.

"Я тоді ще одружений не був, тому залишився. Правда, опинився біля розбитого корита. Мене спочатку не відпускали, але через якийсь час я теж пішов з колективу", – підсумував Малежик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Алла Пугачова розповіла, як постраждала її кар'єра в СРСР.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
А.Б. всегда была страшная, как смертельный грех. Во пацаны бухали, шо у них на такую стояло!
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