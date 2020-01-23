Стало відомо, як Бочкарьова розплатилася за кокаїн

Стало відомо, як актриса Наталя Бочкарьова розплатилася за скандал з кокаїном.

23 січня зірка серіалу "Щасливі разом" виставила на продаж свій Кадиллак: відповідне оголошення вона зробила в Інстаграм.

Новини Бочкарьова показала груди в глибокому декольте

"Кадилак то мій так досі і стоїть безхазяйний. Сьогодні остаточно вирішила продавати свого улюбленого, я б сказала навіть найбільш улюбленого, "коня"" - написала артистка.

Раніше, 20 січня, на суді Бочкарьова, яку затримали з кокаїном, визнала свою провину.

При цьому дізнавач на суді повідомив, що Бочкарьова загладити провину "шляхом переказу коштів в благодійний фонд Євгена Воскресенського".

Тепер, судячи з того, що Бочкарьова виставила на продаж свою дорогу машину, вона намагається компенсувати собі зазначену виплату.

Крім того, Преображенський суд Москви призначив штраф Бочкарьовій в розмірі 30 тис. російських рублів.

Справу припинили, артистку звільнили від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірку серіалу "Щасливі разом" Бочкарьову затримали з кокаїном у вересні 2019 року. Інцидент тоді зняли на відео і злили в мережу.

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