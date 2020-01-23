Стало відомо, як Бочкарьова розплатилася за кокаїн

Стало відомо, як актриса Наталя Бочкарьова розплатилася за скандал з кокаїном.
23 січня зірка серіалу "Щасливі разом" виставила на продаж свій Кадиллак: відповідне оголошення вона зробила в Інстаграм.
"Кадилак то мій так досі і стоїть безхазяйний. Сьогодні остаточно вирішила продавати свого улюбленого, я б сказала навіть найбільш улюбленого, "коня"" - написала артистка.
Раніше, 20 січня, на суді Бочкарьова, яку затримали з кокаїном, визнала свою провину.
При цьому дізнавач на суді повідомив, що Бочкарьова загладити провину "шляхом переказу коштів в благодійний фонд Євгена Воскресенського".
Тепер, судячи з того, що Бочкарьова виставила на продаж свою дорогу машину, вона намагається компенсувати собі зазначену виплату.
Друзі, ви знаєте, я тут подумала, але ж на задньому сидінні їздити не так вже й плохо😏 Виявляється, дуже багато питань і поточних справ можна вирішувати в дорозі, коли ти не драйвер😎 ⠀ До речі! Кадилак то мій так до сих пір і стоїть безхазяйний. Сьогодні остаточно вирішила продавати свого улюбленого, я б сказала навіть саааамого улюбленого, "коня" 🥰 Шкода, що нудьгує без дела🤷🏻♀️ Йому потрібен хозяін☝🏼 ⠀ Тому, якщо хто-небудь з вас бажає придбати, тепер уже легендарний☝🏼 😂 Кадиллак, пишіть в директ або телефонуйте за номером телефону, вказаним в моєму профілі. Ключі передам особисто і навіть листівочку подпішу😜 Удачі! ✊🏼💋 --- # натальябочкарева # Бочкарьова # каділлакбочкаревой # бочкаревакаділлак # легендарнийкаділлак # кадилак #cadillac #cadillacescalade #nataliabochkareva #bochkareva
Крім того, Преображенський суд Москви призначив штраф Бочкарьовій в розмірі 30 тис. російських рублів.
Справу припинили, артистку звільнили від кримінальної відповідальності.
Як повідомляв OBOZREVATEL, зірку серіалу "Щасливі разом" Бочкарьову затримали з кокаїном у вересні 2019 року. Інцидент тоді зняли на відео і злили в мережу.
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