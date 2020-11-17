Стало відомо, в яких умовах відбуває покарання Єфремов

Адвокат засудженого актора Михайла Єфремова Андрій Альошкін став першим, хто навідався до артиста в бєлгородському СІЗО №3. Також стало відомо, в яких умовах відбуває покарання знаменитість.

За словами Альошкіна, за весь тиждень до нього ніхто навіть не прийшов, пише "Комсомольська правда".

Так, члени Громадської спостережної комісії не знали, що Єфремов вже прибув в Білгород. Як з'ясувалося, колонія, в якій актор буде знаходитися, є елітною.

Правозахисник Аркадій Бармін повідомив, що небезпечних рецидивістів там немає, а порядки лояльні.

"Там же сиділи Кокорін і Мамаєв, які легко відбулися: їм навіть футбольні матчі дозволили проводити. Ось і Єфремову підуть назустріч, забезпечать особливі умови. Будуть звертатися по імені-по батькові, шанобливо. Руки йому заламувати ніхто не стане. Ніхто не буде ризикувати, щоб не отримати по шапці. Хоча, як на мене, з такими ув'язненими треба жорсткіше. Я б Єфремову дав максимальний термін", – розповів Бармін.

Також один з членів ОНК Олег Анфіногенов зазначив, що умови в цій колонії дійсно хороші.

"У загонових приміщеннях – санвузол, спальні, все опалюється. Харчування якісне, є вся необхідна медична допомога – не скрізь для військових створені такі умови. Робота в колонії теж не найважча, це не на руднику працювати. А крім того, ув'язнені отримують зарплату. З неї, правда, віднімають за одяг, харчування, у когось і аліменти. Так що в'язні самі себе утримують і у них ще залишаються гроші на особових рахунках, щоб вийти на свободу з невеликим стартовим капіталом", – підкреслив Анфіногенов.

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