Стало відомо, в яких умовах в колонії буде сидіти Єфремов

Російський актор Михайло Єфремов, засуджений на 7,5 років колонії за смертельну ДТП в центрі Москви, незабаром прибуде до виправної колонії №4 у селищі Олексіївка Бєлгородської області. Стало відомо, які умови чекають артиста за колючим дротом.

Як повідомляє видання "КП", установа вже встигла набути "зіркового" статусу – тут відбували термін футболісти Олександр Кокорін та Павло Мамаєв. Найвідоміші в'язні підігріли інтерес до закладу, в якому перебувають близько тисячі осіб. Засуджені живуть в бараках по 20-30 осіб в кімнаті й працюють на виробництві.

Вони шиють одноразові медичні костюми – білі комбінезони з напівпрозорого матеріалу, які через схожість з силуетом привида називають "Каспер". Випускають тут також борошно, висівки, шліфований горох, дезінфікаційні засоби та багато іншого. За таку роботу в'язні навіть отримують зарплату: від декількох сотень до декількох тисяч рублів на місяць.

Переміщення по зоні відносно вільні: можна відвідувати бібліотеку, брати книги, передплачувати газети й журнали, а крім того, займатися спортом і ходити в місцеву православну церкву – на території колонії є храм Георгія Побідоносця. При бажанні в'язні можуть навіть навчитися на токаря, муляра, електромонтера, електрозварника – в колонії є своє профтехучилище. А що найважливіше для Єфремова – клуб з великим залом для глядачів, де він зможе ставити театральні постановки.

Також Михайло Єфремов має право на отримання посилок у більшій кількості, ніж в СІЗО. Йому дозволені побачення, як короткі, так і довгострокові. Хтось із родичів може приїхати на термін до трьох днів: відвідувача розміщують в спеціальному приміщенні для тимчасового проживання, де він знаходиться разом з ув'язненим.

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