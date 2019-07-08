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Стало відомо, у скільки обійшлося розкішне весілля Тодоренко

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3 липня в Сорренто, Італія, відбулося весілля української ведучої Регіни Тодоренко і російського співака Влада Топалова. На святковий захід подружжя витратило близько 7 мільйонів рублів.

На торжество Топалов і Тодоренко покликали тільки близьких друзів, пише "СтарХит".

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

РБК-Україна

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"Разом з рідними і друзями Регіна і Влад оселилися на триповерховій віллі Astor. Там шість спалень, сім ванних кімнат, тераса з панорамним видом. Вони пробули тут кілька днів, а оренда обійшлася порядку 4,5 млн рублів. До речі, їжу для закоханих і їх гостей готував італійський шеф-кухар Маріо Соррентіно. Він балував равіолі, яловичої вирізкою, морепродуктами, салатами, тартаром", - говорить джерело видання.

Astor

Astor

Instagram

Оформлення всього весілля взяла на себе сестра нареченого, яка володіє агентством, де мінімальна ціна за свято становить півмільйона рублів. Весільну сукню Тодоренко замовила в одному з московських модних будинків за 750 тис. Рублів.

Топалов і Тодоренко

Топалов і Тодоренко

Viva

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
весілля
Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
Місце
Італія
Тег
весілля
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