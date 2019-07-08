Стало відомо, у скільки обійшлося розкішне весілля Тодоренко

3 липня в Сорренто, Італія, відбулося весілля української ведучої Регіни Тодоренко і російського співака Влада Топалова. На святковий захід подружжя витратило близько 7 мільйонів рублів.

На торжество Топалов і Тодоренко покликали тільки близьких друзів, пише "СтарХит".

Регіна Тодоренко і Влад Топалов РБК-Україна

"Разом з рідними і друзями Регіна і Влад оселилися на триповерховій віллі Astor. Там шість спалень, сім ванних кімнат, тераса з панорамним видом. Вони пробули тут кілька днів, а оренда обійшлася порядку 4,5 млн рублів. До речі, їжу для закоханих і їх гостей готував італійський шеф-кухар Маріо Соррентіно. Він балував равіолі, яловичої вирізкою, морепродуктами, салатами, тартаром", - говорить джерело видання.

Astor Instagram

Оформлення всього весілля взяла на себе сестра нареченого, яка володіє агентством, де мінімальна ціна за свято становить півмільйона рублів. Весільну сукню Тодоренко замовила в одному з московських модних будинків за 750 тис. Рублів.

Топалов і Тодоренко Viva

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом намір пишно відсвяткувати весілля.

Пара довго вибирала місце проведення свята, в результаті вони зупинилися на Флоренції, Італія. Також розглядалися варіанти Тоскана і Сорренто.

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